 

Путин на совещании с Совбезом поручил достойно провести единый день голосования

22.06.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсуждает подготовку к единому дню голосования в сентябре, глава государства призвал провести его достойно.

«Поговорим сегодня о подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие. Обеспечить необходимые условия, безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».

На совещании с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ согласовала проведение дистанционного электронного голосования в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.20 / В правительстве Армении сообщили о смерти 1280 военных Азербайджана в Нагорном Карабахе

29.08.21 / Боеспособность Вооруженных сил выросла в два раза

31.08.21 / На карту Солнечной системы нанесли вероятное место расположения девятой планеты

21.03.21 / В YouTube начинается новый этап борьбы с нарушениями авторских прав

27.04.21 / “Можете не вернуться живым”. Маск предупредил о гибели людей при полетах на Марс

05.10.20 / Эрдоган обвинил Минскую группу в обострении в Карабахе

18.12.20 / В РФ в ноябре уменьшились продажи пикапов

29.10.21 / В Судане увеличилось число погибших в столкновениях

22.07.21 / НБУ повысил учетную ставку, Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. Главное за день

06.05.21 / “Бедный ребенок”, “Подрасти и вернись в семью”. В сети комментируют поздравление Букингемского дворца, адресованное сыну принца Гарри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика