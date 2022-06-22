Путин на совещании с Совбезом поручил достойно провести единый день голосования

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсуждает подготовку к единому дню голосования в сентябре, глава государства призвал провести его достойно.

«Поговорим сегодня о подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие. Обеспечить необходимые условия, безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».

На совещании с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ согласовала проведение дистанционного электронного голосования в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

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