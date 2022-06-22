 

Суд во Львове продлил арест Медведчуку

22.06.2022, 14:00, Новости дня
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Арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлен до 9 августа, сообщили во Львовском райсуде Львова.

«Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней до 9 августа 2022 года Медведчуку Виктору Владимировичу», – приводит сообщение суда РИА «Новости».

В суде также отметили, что кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Медведчука о передаче ходатайства прокурора о продлении ареста на рассмотрение в Печерский районный суд Львова.

Кроме того, суд арестовал имущество Медведчука, в перечне того, что попало под арест 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, бокал, поднос, две вазы, графин, две подставки, два серебряных подстаканника, чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.

«Судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности», – приводится информация офиса генпрокурора.

Ранее госбюро расследований Украины сообщило, что украинские власти закончили расследование в отношении Медведчука по обвинению в госизмене.

23 мая СБУ сообщила, что задержанный украинскими властями политик Виктор Медведчук дал показания против Порошенко. Экс-депутат Рады Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что нынешнее положение «позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко». Потому, считает Царев, Порошенко и пытается бежать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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