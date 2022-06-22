 

Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

22.06.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

На 76-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, доцент кафедры мастерства актера ГИТИСа Владислав Долгоруков, сообщили в пресс-службе театрального вуза.

«Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Он был приверженцем традиций русской театральной школы. Ученик Варвары Вронской после окончания ГИТИСа сразу же был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где более 40 лет плечом к плечу работал с Павлом Осиповичем Хомским», – цитирует сообщение вуза ТАСС.

Там добавили, что зрители полюбили актера за его образ Алексея Кондратьева в многосерийной ленте «Рожденные революцией».

Долгоруков свыше 30 лет преподавал на актерском факультете ГИТИСа. Он начинал как педагог на курсе Владимира Левертова. С 2010 по 2019 годы был деканом факультета, а в последнее время трудился на курсе Бориса Морозова.

«Студентов мастер учил быть открытыми людьми и честными перед своей профессией. Сегодня мы потеряли старейшину актерского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова – невосполнимая утрата для каждого, кто его знал», – добавили в ГИТИСе.

Владислав Долгоруков – уроженец Москвы, он родился 16 января 1947 года. В 1970 году окончил ГИТИС, играл в Московском ТЮЗе. Исполнял в театре роль Доктора Борменталя в «Собачьем сердце», Жана Байяра в спектакле «Публике смотреть воспрещается» (1997), Царя в постановке «Кто царевну поцелует» (1997), Папу Карло в «Буратино в стране дураков» (1999).

Снимался в нескольких кинолентах, в том числе в фильмах «Врачебная тайна», «Поэма о крыльях», «Рожденная революцией», «Марк Твен против…» и другие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Глава Минобороны Украины призвал «быть готовыми к вступлению в НАТО»

23.11.21 / Иск “ПриватБанка” на $5,5 млрд. Коломойского и Боголюбова зовут в суд на Кипре

26.11.21 / Британский парламент запрещает неуникальные пароли для интернета вещей

20.07.20 / Названа причина смертельного ДТП с въехавшим в остановку в Москве автобусом

05.12.20 / Верещук о законе про наказание за ложь в декларациях: Я не голосовала за этот законопроект. Считаю, что он идеологически слабый

11.05.21 / ARD – Совет Европы поставил Германии «неудовлетворительно» по борьбе с коррупцией

01.07.20 / О’Брайен: президент проинформирован о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией

13.05.21 / Степанов назвал среднюю стоимость одной дозы вакцины против коронавируса для Украины

09.06.22 / Волонтеры ЕР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии в ЛНР

31.12.21 / Депутат сельсовета в Киевской области не задекларировал 41 квартиру. Он объяснил это болезнью и непониманием, как декларировать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика