Переоценили или недооценили? Девушки попросили своих парней выбрать для них наряд на один день (результат эксперимента)

Как вы думаете, если вы попросите своего мужчину выбрать для вас наряд, он подберет что-то знойное и откровенное или то, что стыдно будет надеть? А если за дело возьмется отец или брат, то наряд, наверное, будет напоминать холщовый мешок, или это будет водолазка в разгар лета? Вы думаете именно так? А зря! Результаты эксперимента показали, что мужчины внимательно относятся к тому, какую одежду нам нравится носить, и даже знают, что нам идет. И они еще более ответственно подойдут к решению этой задачи, если будут знать, что мы им доверяем.

Для чистоты эксперимента парням рассказали о планах их жен на день: для свидания, для пикника на винограднике или просто для выполнения кое-каких поручений. Женщины попросили их подобрать полный образ, включая обувь и аксессуары. И вот что из этого вышло.

Дневной образ для первой модели

Муж первой героини подошел к выбору наряда для супруги со всей ответственностью и подобрал целых два образа: дневной и вечерний. Он сказал, что было бы нечестно просто выбрать красивые платья, которых достаточно в ее шкафу, поэтому создал два своих лука.

Что касается дневного варианта, девушка говорит, что она и забыла о существовании тех вещей, которые муж соединил в единый образ, потому что покупала их давно и это дешевые, ничем не примечательные вещи. Этот образ она назвала «спасенной Барби».

Это определенно те вещи, которые никто никогда не выбрал бы для создания единого лука, но, согласитесь, вместе они выглядят лучше, чем можно было бы предположить. Плюс к этому высокие каблуки. Поскольку задача состояла в подборе образа для встречи с подругами, не каждая замужняя девушка пойдет на тусовку в такой обуви, отдав предпочтение чему-то более удобному.

Вечерний лук для первой модели

Он оказался более предсказуемым, пусть в условиях городской жизни такой лук выбирают нечасто, под определенные случаи. Да и регион проживания имеет значение. Вы надели бы когда-нибудь узкие штаны, укороченный черный топ и массивные ботинки в жаркую погоду? Хотя сама героиня предпочитает носить платья, юбки и шорты, она была очень рада побывать в таком образе, потому что, как она признается, скучает по этим вещам.

Выводы первой модели: «Я бы определенно доверилась его вкусу в магазине».

Мысли мужа: «Очень трудно выставить мою жену в плохом свете. Она хорошо выглядит во всем, поэтому я могу быть одним из немногих мужей, которым искренне нравится делать для нее покупки. По иронии судьбы, она ненавидит примерять одежду и обувь, потому что делала это миллион раз за годы работы моделью. Больше всего мне нравятся на ней платья — от мини до макси. Для этого эксперимента я избегал очевидного. Ее любимый цвет — розовый, и она любит фильм «Блондинка в законе», так что дневной образ имеет женственный, кокетливый стиль. Второй вдохновлен ее любовью к персонажам-бомбам, которые круты, но при этом сохраняют свою женственность («Ангелы Чарли», Лара Крофт в «Расхитительнице гробниц»). У моей жены черный пояс по боевым искусствам, поэтому ночной образ — это дань уважения ниндзя внутри нее и одновременно признание ее чувственности».

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Романтичный образ для второй модели

Сложно сохранять спокойствие, поручив подбор образа малознакомому мужчине. Совсем другое дело — муж, который знает вас, ваши вкусы и предпочтения.

Наша следующая героиня замужем 11 лет, и ее супруг видел на ней, пожалуй, все: от полностью черного откровенного гардероба до розового в стиле Барби, затем парижский лук, а потом все то, что только может быть между этими стилями. Что не менее важно, так это увлечение самого мужа модой. Он почти всегда посещает магазины одежды с женой, а если не получается, то дает советы по телефону.

Мысли мужа: «После 11 лет совместной жизни мне нравится думать, что я знаю ее стиль и то, что она любит носить. Я обращал внимание на это на протяжении многих лет. Нетрудно было выбрать что-то из шкафа, потому что там вся одежда в ее стиле. Я знаю, что она любит мягкие оттенки и розовый, но его не должно быть слишком много. Я выбрал это платье, потому что оно женственное, удобное и практичное для похода на винодельню и посиделок на траве».

Практичный вариант для третьей модели

Многие женщины признаются, что их мужья знают истинную ценность прекрасного и что у них даже чувство стиля лучше. Такие характеристики позволяют особо не волноваться за тот выбор, который они в итоге предоставят своим супругам. Однако муж следующей героини столкнулся с такой проблемой: он не особо обращал внимание на наряды жены и потому представления не имел, что его ждет в ходе эксперимента. Но, порывшись в шкафу, он все-таки выбрал то, что посчитал максимально удобным и практичным для выполнения ежедневных задач и поручений.

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Мысли мужа: «Под огромным давлением (из-за моей прокрастинации) я бросился в ее шкаф утром и был поражен богатством вариантов. Зеленый и золотой/хаки — два моих любимых цвета, и они отлично смотрятся на светловолосой голубоглазой девушке, так что эти два предмета пришлись мне по душе. Широкие брюки цвета хаки — новые и мои любимые, и я хотел найти к ним футболку, что-то красивое и нежное на лето. Зеленая с белым рисунком подошла хорошо (и да, эта майка на самом деле зеленая, хотя жена настаивает, что синяя). Естественно, ей нужна была обувь в тон. Белые кроссовки хорошо сочетались с нарядом, поскольку они соответствовали белому узору. Удобно и стильно (надеюсь)».

Простота и удобство для четвертой модели

Муж следующей героини выбрал для нее джинсы скинни, топ с короткими рукавами и вырезом на спине и черные мокасины. Она признается, что этот образ далек от ее обычного летнего наряда в виде удобного сарафана. Супруг модели говорит, что ему нравится видеть ее в джинсах, потому что они подчеркивают красоту и стройность ног. Лоферы подходят к черному цвету топа. И пусть это совсем не тот наряд, который она выбрала бы для себя сама, эксперимент оказался забавным событием для пары и помог узнать, что мужу нравится видеть на своей жене.

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Ковбойский стиль для пятой модели

Наряд следующей героини подбирался для ужина с семьей и друзьями. Как и предыдущие женщины, она нервничала, но оказалось, что зря: он отлично справился со своей задачей и впечатлил супругу способностью использовать аксессуары.

Мысли ее мужа: «Мое вдохновение заключалось в том, чтобы сохранить образ техасской небрежности, но добавить немного ковбойского чутья».

Вневременной образ для шестой модели

Одна из немногих женщин, которая не переживала за то, что подберет для нее супруг. По ее словам, он всегда отличался чувством стиля, которому она доверяет. Ей было весело и невероятно приятно наблюдать за тем, как он копается в шкафу, поскольку мужчина отнесся к эксперименту довольно серьезно. Он даже нашел несколько забытых вещей.

Мысли мужа: «Я выбирал каждую деталь, чтобы показать жене, что мне в ней нравится. Красное платье А-силуэта женственное и спокойное, но в то же время стильное и страстное. Кожаная куртка и ботинки на каблуке чудесно дополняют его. Минималистское золотое колье и серьги добавили достаточно блеска, при этом не перетягивая внимание на себя. Весь этот образ, на мой взгляд, полностью характеризует мою жену: женственную, но сильную, тихую, но с “остротой”, стильную и неподвластную времени».

Динамичный лук для седьмой модели

Этот образ выбирал мужчина, который, по словам его супруги, очень хорошо разбирается в стиле. Поэтому следующая героиня была уверена, что он справится с этим заданием на твердую пятерку. Девушка осталась довольна выбором: «Он вселил в меня уверенность благодаря кокетливой блузке с оборками, которая красиво контрастирует с моими сапогами на каблуке. Я чувствую себя как Тейлор Свифт эпохи 1989 года, поэтому мне даже не на что пожаловаться!»

Мысли мужа: «Я пытался выбрать что-то динамичное, что можно было бы носить в самых разных условиях: современное и профессиональное, привлекательное, но не откровенное, сдержанное, но не скучное. Я дополнил образ ожерельем и серьгами, идеально подходящими к кольцу с бриллиантом на ее пальце, которое я разработал сам, чтобы отразить аспекты ее личности».