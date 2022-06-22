Кремль дал оценку транзитной блокаде Калининграда

Российские власти убеждены, что ограничение на транзит грузов в Калининград через территорию Литвы противоречит основополагающим документам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что конкретные меры пока обсуждаются. «Мы убеждены, что вот эти незаконные санкции, которые принял Евросоюз, в данной ситуации неприменимы. И применение этих санкций в отношении транзита в Калининград – туда и обратно – просто противоречит основополагающим документам», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что варианты ответа на ограничение транзита в Калининград пока обсуждаются. «После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», – сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля пояснил, что речь может идти о различных мерах.

Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов РФ в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.

В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.

—