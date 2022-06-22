“Сегодня намного больше интересных направлений”: певица Бьянка о музыке, дружбе с коллегами, любви к спорту и лишнем весе

Несмотря на достаточно длительную карьеру, певица Бьянка не перестает радовать поклонников своим творчеством. Артистка записывает новые треки, в том числе и фиты с другими исполнителями. О музыке, дружбе, карьере и многих других вещах знаменитость рассказала в интервью журналистам издания «Радио “Комсомольская правда”».

Преимущества цифровизации

Бьянка признается, что ее любимые музыкальные направления — это R&B и регги. Последний стиль сейчас незаслуженно забыт и в планах у артистки — возродить его. Знаменитость признается, что до сих пор удивляется, как ей удалось пробиться на эстраду, создавая музыку в таких жанрах, которые являются неформатом. Тем не менее это произошло: Бьянка была невероятно популярна в начале нулевых и теперь старается идти в ногу со временем, наблюдая за предпочтениями слушателей.

По мнению артистки, сегодня в музыке появилось много интересных направлений. У любых творческих людей есть возможность экспериментировать, создавать нечто новое уникальное, и эта тенденция не может не радовать. Бьянка считает, что в нынешнее цифровое время артисту проще найти своего слушателя. Ведь это раньше нужно было засветиться на телевидении или попасть в радиоротацию, чтобы заявить о себе. Теперь достаточно размещать контент в Интернете, соцсетях. Люди сами найдут и, если творчество покажется им привлекательным, станут преданными поклонниками.

Секрет долголетия в карьере

Это означает, что сегодня у творческих личностей больше перспектив и возможностей для реализации. Бьянка считает, что на данный момент больше талантливых молодых артистов, нежели лет десять назад. В то же время певица затрудняется называть конкретные имена: признается, что знает многих по трекам.

Бьянка убеждена в том, что для того, чтобы удержать свою аудиторию, артисту нужно постоянно удивлять чем-то новым. Это касается и молодых исполнителей, и «старожилов».

Дуэт по дружбе

Сама Бьянка старается больше экспериментировать, чтобы порадовать поклонников новыми треками или старыми, но в новой аранжировке. Например, два года назад она записала фит с молодым блогером Артуром Бабичем на свою старую песню «Были танцы».

Под Новый год Бьянка выпустила совместный трек с певицей Анной Семенович. Артистка признается, что с экс-солисткой группы «Блестящие» они познакомились не так давно, но они быстро подружились, стали общаться. Ради эксперимента записали снипет трека. Аудитории так понравилось, что они захотели услышать полную версию. Так и получился звездный дуэт двух див.

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Ответ на хейт

Бьянка нередко размещает весьма откровенные снимки и даже в клипах появляется в полуобнаженном виде. Из-за этого артистку нередко хейтят в соцсетях, призывая быть поскромнее.

Знаменитость имеет свою точку зрения на этот счет. Откровенные снимки (как и видео), если сделаны профессионально и, если выглядят эстетично, это искусство, по мнению Бьянки. Артистка признается, что даже если никому не понравится то, что она делает, она все равно будет это делать, потому что это ее естество.

Кстати, сейчас певица поправилась из-за гормонального сбоя. Сейчас она сидит на диете по рекомендации врачей и надеется, что сможет в ближайшем будущем избавится от лишних килограммов.

Отношение к спорту

Бьянка позитивно относится к спорту и себя называет спортивной девушкой. Она обожает танцевать. Что касается каких-то конкретных видов спорта, то артистка предпочитает быть наблюдателем. Например, она с большим удовольствием смотрит фигурное катание, но сама не умеет кататься на коньках и не хочет учиться: боится.

Также исполнительнице нравятся биатлон, горнолыжный спорт, баскетбол, спортивная гимнастика. Она смотрит чемпионаты и наблюдает за некоторыми спортсменами, за их успехами и достижениями.