 

Компания GEELY запатентовала в РФ обновленный кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года

22.06.2022, 11:55, Разное
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Китайский автогигант Geely запатентовал на российском рынке новую версию паркетника Geely Coolray.

Автомобиль изначально демонстрировали в виде прототипа, который проходит испытания на китайских дорогах. Представленные рендерны на модель Coolray подтверждают, что кроссовер стал более агрессивным по дизайну кузова и салона. В частности, применили рельефный капот, улучшенные крылья, светодиодные фары, и новую решетку радиатора.

Кроме того, автомобиль получит исключительно передний привод во всех комплектациях. Под капотом Coolray установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 181 л.с. Модель приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена и дата продаж пока не раскрыта.



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