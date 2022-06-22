Компания GEELY запатентовала в РФ обновленный кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года

Китайский автогигант Geely запатентовал на российском рынке новую версию паркетника Geely Coolray.

Автомобиль изначально демонстрировали в виде прототипа, который проходит испытания на китайских дорогах. Представленные рендерны на модель Coolray подтверждают, что кроссовер стал более агрессивным по дизайну кузова и салона. В частности, применили рельефный капот, улучшенные крылья, светодиодные фары, и новую решетку радиатора.

Кроме того, автомобиль получит исключительно передний привод во всех комплектациях. Под капотом Coolray установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 181 л.с. Модель приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена и дата продаж пока не раскрыта.