 

Мэр Тбилиси разозлился на Макрона

22.06.2022, 11:40, Новости дня
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Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе подверг резкой критике президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его слов об удаленности Грузии от Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Очень обидно слышать, что Грузия геополитически неинтересна. Столько лет мы стремимся (к ЕС), а там сейчас увидели наше расположение? Это просто потрясающе! Даже не знаю, как это комментировать», – сказал он на заседании тбилисского правительства, передает информирует imedinews.ge.

Мэр пообещал продолжить усилия для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС, как это происходит в случае с Украиной и Молдавией.

«Сделаем все, чтобы наша страна как можно скорее стала членом европейской семьи», – сказал Каха Каладзе.

Ранее Макрон сказал, что, в отличие от Украины и Молдавии, Грузия, Азербайджан и Армения «находятся геополитически и географически в другом месте».

Каха Каладзе также сказал, что ЕС принимает «политическое решение», не принимая во внимание, что Грузия является лидером в области реформ в «Ассоциированом трио», куда входят также Украина и Молдавия.

По его словам, фактически «Грузию наказывают, не предоставляя сейчас статус страны-кандидата».

«Это очень плохо и вызывает сожаление», – сказал Каха Каладзе.

К вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.

Ранее мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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