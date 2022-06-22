 

Умер Пьер Нарцисс

22.06.2022, 11:40, Новости дня
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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Об этом сообщили его жена Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель Калачева.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», – написала Калачева в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

Дочь певца также оставила послание в Instagram. «Спасибо папа тебе за все. <…> Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой», – передает ТАСС текст сообщения.

Причина смерти исполнителя не уточняется.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Принимал участие в «Фабрике звезд – 2». Наибольшую известность ему принесла песня «Шоколадный заяц».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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