Умер Пьер Нарцисс

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Об этом сообщили его жена Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель Калачева.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», – написала Калачева в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

Дочь певца также оставила послание в Instagram. «Спасибо папа тебе за все. <…> Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой», – передает ТАСС текст сообщения.

Причина смерти исполнителя не уточняется.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Принимал участие в «Фабрике звезд – 2». Наибольшую известность ему принесла песня «Шоколадный заяц».

—