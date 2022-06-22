Комитет Госдумы одобрил законопроект о лицах под иностранным влиянием

На заседании во вторник комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госудуме принять во втором чтении законопроект № 113045-8 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

«Из 74 поступивших поправок 14 рекомендованы Комитетом к принятию, остальные предлагается отклонить», – сообщил глава комитета и один из соавторов законопроекта Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Пискарев подчеркнул, что «основная цель предлагаемых изменений – повысить эффективность регулирования института иностранных агентов и унифицировать уже действующие нормы в этой сфере в единый правовой акт».

Глава комитета Госдумы рассказал, что одобренные поправки обсуждались в ходе состоявшихся встреч и были поддержаны деловыми сообществами, в частности, Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия», а также председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым.

Среди ключевых поправок – включение объединений работодателей и торгово-промышленных палат, а также должностных лиц международных организаций и различных категорий дипломатических работников в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иностранными агентами.

Предлагается также дополнить законопроект новой отдельной статьей, разъясняющей критерии включения в реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами, и уточнить время приобретения лицом статуса иноагента. Оно будет исчисляться со дня, следующего за днем размещения сведений о таком лице в реестре иностранных агентов на официальном сайте уполномоченного органа.

Кроме того, поправки предусматривают расширение ограничений, связанных со статусом иностранного агента.

Как отметил Пискарев, иноагенты будут не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, на них распространят ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе в части, касающейся применения упрощенной системы налогообложения. Не смогут также иноагенты осуществлять эксплуатацию и обеспечивать безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры, а также участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Оставшиеся 60 поправок, рассказал Пискарев, предлагаются Комитетом к отклонению «в связи с несоответствием целям обсуждаемого законопроекта, к которым относятся – предотвращение угроз безопасности и суверенитету страны, закрепленному в Конституции Российской Федерации, обеспечение прозрачности иностранного влияния на принятие государственных решений, а также противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства за рамками легального публичного демократического или дипломатического процесса».

Глава Комитета Госдумы при этом подчеркнул, что разработанный законопроект более либерален, чем аналогичные нормативные акты ведущих иностранных государств (например, Закон США 1938 года о регистрации иностранных агентов, «FARA»).

«Обобщенный закон предлагается ввести в действие с 1 декабря 2022 года», – сказал Пискарев. К этому моменту Минюст РФ должен подготовить порядка 14 подзаконных актов. Среди них, например, положения о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, включении в реестр и исключении из него, проведении уполномоченным органом плановых и внеплановых проверок.

Напомним, 9 июня группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект по развитию законодательства об иноагентах.

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