Готовность номер один

Был ли СССР готов к Великой Отечественной войне? Цифры говорят о том, что подготовка шла и определённые успехи были достигнуты.

Говоря о военно-технической готовности СССР к войне, сложно найти точные данные о количестве и качестве вооружений. Оценки развития ВПК страны расходятся: от широко распространённой «война застала СССР врасплох» до «силы сторон были примерно равны». Ни одна, ни вторая не являются верными: и СССР, и Германия к войне, безусловно, готовились. Но в Советском Союзе приходилось фактически создавать для этого целые отрасли промышленности, что снижало намеченные руководством темпы.

Комиссия по вооружению

В 1938 году при Комитете обороны СНК СССР была организована Военно-промышленная комиссия (ВПК, первоначально — Постоянная мобилизационная комиссия), которая стала главным органом, отвечающим за мобилизацию и подготовку промышленности по производству и поставке РККА и Военно-морскому флоту средств вооружения. В неё вошли руководители военного, промышленного секторов и органов безопасности, а на первом заседании присутствовали нарком обороны Климент Ворошилов, нарком внутренних дел Николай Ежов, нарком тяжёлой промышленности Лазарь Каганович, первый заместитель наркома ВМФ СССР Пётр Смирнов, председатель Госплана Николай Вознесенский, начальник Генштаба РККА Михаил Шапошников и другие.

Полномочия у комиссии были широкие, но регламент, в соответствии с которым она работала, включал очень много этапов: сбор заявок от военных наркоматов (причём не только на выпуск вооружения, но и на вещевое, продовольственное и даже ветеринарное довольствие), их анализ, утверждение, проверку, составление сводных мобилизационных заданий и т. д. Пробуксовывать система начала уже на ранних этапах.

В сборнике «Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930−1980-е годы)» приводится показательный отрывок из письма начальника мобилизационного отдела завода дорожного машиностроения в Рыбинске: «Полный застой мобилизационной работы в нашем заводе даёт право полагать о подобном же застое и на других заводах, Главках и Наркоматах… Обращения нашего завода в Главк по данному вопросу почти не получали ответов. При командировках в Москву как в Спец-Отделе своего Главка, так и в Военном Отделе НКМаша слышишь, что составляются новые мобпланы и только, дальше ни с места. Подобные разговоры тянутся почти год, а воз и ныне там. Так работать не годится».

Комиссия действовала, но утверждаемые ею цифры приходилось корректировать, что называется, по ходу. Так, в 1938 году составили план выпуска самолётов в объёме 25 тыс. в год. А итоги 1939 года оказались таковы, что серийных боевых машин сделали всего 8% от намеченного. Строительство заводов, которые должны были обеспечивать гигантские объёмы, шло медленнее, чем планировалось.

Но были у предвоенной гонки вооружений и другие проблемы. В частности, они касались модернизации техники, которая тоже не успевала за потребностями армии.

Первым делом — самолёты

Историк Геннадий Костырченко считает, что главной проблемой советской авиации к началу 1940-х было отсутствие современной техники. В распоряжении лётчиков были модели середины 1930-х, и они явно уступали немецким, а вот пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков не было вовсе.

Шаги для преодоления этой проблемы делали: передали Наркомату авиационной промышленности СССР много предприятий (среди которых попадались и совсем непрофильные, например, школы или фабрики музыкальных инструментов), начали сотрудничество с США (прервалось после начала войны с Финляндией) и с Германией. Немцы, кстати, свои новинки не скрывали, даже продали СССР более 30 современных машин. Конкуренции они не боялись, потому что преимущество авиапрома Германии было очевидным: в сутки там выпускали 80 самолётов, а в СССР — 30. Объёмы производства по распоряжению Иосифа Сталина росли, но это были старые модели. В итоге к началу войны более 80% самолётов советских ВВС были или устаревшими, или просто ветхими.

Полный вперёд!

Развитие военно-морского флота определялось отдельным планом. Так, в течение пятилетки 1938−1942 годов предполагалось увеличивать количество больших надводных кораблей, ведь практически все имевшиеся суда этого класса были сделаны ещё до революции. Но когда угроза войны стала очевидна, производство переключилось на подводные лодки, эсминцы, тральщики, торпедные катера. Всего в работе было 219 судов (в том числе 91 подводная лодка и 45 эсминцев), и в первой половине 1941 года из них было введено в строй порядка 60. Оставшиеся суда достраивали уже в ходе войны, причём некоторые из них не успели принять участие в боевых действиях, что-то так и не достроили. К июню 1941 года флот смогли обновить всего на 30%.

Часть судов вообще отсутствовала на вооружении. Так, в ВМФ СССР не было современных тральщиков, необходимых для разминирования (а только в Белом и Баренцевом морях немцы поставили почти 52 тыс. мин), отсутствовали минные заградители специальной постройки, десантные средства, не хватало вспомогательных судов.

Но были и успехи: в конце 1930-х разработали корабль морской пограничной охраны проекта 122 и успели выпустить несколько единиц; ВМФ использовал их как корабли-охотники за подводными лодками. К концу 1938 года появилась модель эскадренного быстроходного тральщика (проект 59), которых к началу войны успели заложить 20, также заложили 13 подводных лодок типа «Щ» — знаменитых «Щук».

Танки наши быстры?

Первым танком отечественной разработки считается МС-1 (малый сопровождающий, позже — Т-18). Он создавался на основе зарубежных образцов FIAT и Renault ещё в 1920-е, и некоторые образцы даже приняли участие в Великой Отечественной. Но, конечно, нужны были и новые модели, и современная индустрия: в СССР были проблемы с выпуском танковых двигателей, подшипников, брони, гусениц.

В 1930—1931 годах руководители РККА начали действовать решительно, закупили образцы передовых танков в США и Англии — американскую модель Дж. Кристи и английский танк «Виккерс-Армстронг». В СССР «Виккерс» стал танком Т-26, а танк Кристи — машиной БТ (быстроходный танк, колёсно-гусеничный). Они и сделались самыми массовыми моделями. Малые плавающие танки (Т-37/38), средние Т-28 и тяжёлые Т-35 тоже выпускались, но не в таких количествах.

Казалось бы, были и достаточно современные модели, и понимание того, что танки нужны армии, но не оказалось достаточного числа квалифицированных работников. А это заметно тормозило развитие отрасли и приводило к высокому проценту брака. Кроме того, для отечественных танков не хватало моторов: к примеру, популярная модель БТ комплектовалась американскими моторами, списанными из авиации. Отечественные разработки отставали от планов по переоснащению.

В 1940 году начался серийный выпуск самого массового танка Т-34, разработанный КБ Харьковского завода. Он превосходил аналогичные модели в проходимости, манёвренности, подвижности. Несмотря на явные успехи, на состоянии танковой промышленности негативно сказалась эвакуация 1941 года: не удалось довести до конца работу по совершенствованию ряда моделей, пришлось в срочном порядке выпускать новые машины взамен потерянных в первые дни войны.

На языке цифр

Так можно ли ответить на вопрос, сколько и какое вооружение было у РККА на 22 июня 1941 года? Исследователи Института военной истории МО РФ отмечают, что достоверных данных конкретно на эту дату нет. Документы, которые готовились для справки по этому поводу, обычно оформлялись задним числом, а значит, не могут считаться до конца авторитетными. Институт военной истории оперирует цифрами на 1 июня.

Кроме того, несколько моделей техники к моменту начала войны были сняты с производства, но оставались на вооружении. Это вызывало сложности с эксплуатацией и ремонтом. Так, было прекращено производство танков БТ-2 и БТ-5, а в войсках их было в общей сложности около 450 единиц. То же касалось танка Т-37 (около 1500 единиц), Т-28 и Т-35 (всего около 350 машин). Аналогичная проблема была и с самолётами: И-15 не производились, но на вооружении было порядка 700 единиц, то же по И-16 (около 3700 исправных), ДБ-3 (около 1000), СБ (около 3400) и АР-2 (порядка 130 исправных самолётов было в войсках). Поэтому общее количество тех или иных видов вооружения не говорит о возможностях его полноценного использования.

Качественную сторону артиллерийского парка на июнь 1941 года вообще оценить нельзя. Исследователи Института военной истории отмечают, что последние достоверные документы, обнаруженные в архивах по этой теме, датируются 1 января 1941 года, и, согласно им, на вооружении продолжали числиться орудия в том числе 1915 года производства и даже ранее. А значит с их эксплуатацией возникали неизбежные проблемы.

Численный состав Красной армии и Военно-морского флота:

Личный состав (человек):

– действующие войска: 2 742 881

– резерв: 618 745

– недействующие войска: 2 073 103*

Вооружение:

стрелковое вооружение (действующие войска, недействующие войска, резерв): 7 983 119

артиллерийское вооружение (действующие войска, недействующие войска, резерв): 117 581

Танки:

тяжёлые: 563 (в основном исправные)

средние: 1 373 (исправные — 1 183)

лёгкие: 19 864 (исправные — 15 882)

специальные танки и самоходные установки: 1 306 (исправные — 1 077)

Самолёты:

боевые: 18 759 (исправные — 16 052)

в том числе исправных бомбардировщиков — 5912, истребителей — 8611, штурмовиков — 57

остальные самолёты: 5 729 (исправных — 4 978)

ВМФ:

боевые корабли, катера, подводные лодки: 910

*Недействующие войска — силы и средства, размещённые на Южном и Дальневосточном театрах военных действий, внутренние военные округа и части центрального подчинения.

**Цифры приводятся по Сборнику «Боевой и численный состав вооружённых сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.)», статистический сборник № 1 (22 июня 1941 г.)

Силы немцев, сконцентрированные для удара по СССР, составили 4 050 тыс. человек (3 300 тыс. в сухопутных войсках и войсках СС, 650 тыс. — в авиации и около 100 тыс. — во флоте). Кроме того, на вооружении было 43 812 орудий и миномётов, 4 215 танков и штурмовых орудий и 3 909 самолётов. К 22 июня 1941 года союзники Германии также подтянули к границам СССР 744 800 человек, 5 502 орудия и миномёта, 306 танков и 886 самолетов.

Однако данные цифры можно назвать лишь ознакомительными. За каждой из них стоит много нюансов. Так, например, количественное соотношение самолётов у СССР и Германии к началу войны составляло порядка 4:1. И при этом качественное превосходство немецких ВВС не вызывало сомнений. Взять хотя бы подготовку: в среднем лётная подготовка советских асов составляла 30−180 часов, а немецких — 450 часов. По каждому виду вооружений были свои нюансы.

Тем не менее 22 июня между 7 и 8 утра была сформулирована Директива № 2 Наркома обороны, которая требовала: «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу». До возможности её выполнить оставались долгие месяцы. Война, которую ждали, началась внезапно.