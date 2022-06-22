 

Захарова сочла махинацией планы сделать Украину кандидатом в ЕС

22.06.2022, 10:20, Новости дня
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Процесс вокруг предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию Запада, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Есть такое прекрасное слово, как «махинация», когда многие решения, которые принимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительного, провокативного характера», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

«Я считаю, что это их, безусловно, история. Но, видя это маневрирование с подобными вещами, эти зигзаги, которые мы сейчас видим от Запада в отношении Молдавии, Украины, Грузии, ничего уже не надо доказывать с точки зрения конъюнктурности – это прямая увязка экономики и политики. А это ровно то, против чего они всегда выступали», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, это то самое противоречие, которое завело неолиберальную систему в абсолютный тупик. «Неолиберальная система основана на либеральной экономике, на свободе торговли в первую очередь. Без политики. Сегодня мы видим, что экономические механизмы формируются исключительно по политическим мотивам. Это прекрасный пример кризиса неолиберализма, о котором сейчас так часто говорим», – подчеркнула представитель МИД.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.

Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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