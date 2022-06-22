 

Доллар опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года

22.06.2022, 10:20, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.05 курс доллара снижается до 53,72 руб. (-0,1%), евро – на 0,62%, до 56,08 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снижался на 0,05%, до 53,75 руб. Курс евро находился на уровне 56,9 руб. (+0,82%), а затем опускался ниже 56 руб. впервые с мая 2015 года.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует снижение ведущих индексов.

По данным торговой площадки на 10:08 мск, индекс Мосбиржи падает на 0,79% – до 2340,19 пункта, индекс РТС – до 1371,17 пункта (-0,64%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2348,04 пункта (-0,46%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,31%, до 1375,65 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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