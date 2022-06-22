Мошенник три месяца продавал фальшивые «Облигации внутреннего займа укрепления обороны Российской Федерации»

В Москве задержан 40-летний мужчина, который с начала марта реализовывал в бюджетных учреждениях столицы фальшивые облигации.

Под видом сотрудника Министерства финансов мошенник посещал школы, больницы и музеи. Он требовал от их руководства организовать распределение среди сотрудников ценных бумаг для «укрепления обороны Российской Федерации». По предварительным данным, жертвами преступника стали почти три тысячи человек, а сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей.

– Ко мне пришёл солидный мужчина и показал удостоверение главного специалиста центрального аппарата Минфина. В ультимативной форме он потребовал провести общее собрание коллектива, на котором должно было быть реализовано облигаций на укрепление обороны на сумму не меньше 10% месячного зарплатного фонда, – рассказал директор одного из московских музеев. – В противном случае он обещал внести наше учреждение в чёрный список. Собрание провели, получили эти бумаги, деньги передал я лично ему в руки.

О действиях преступника правоохранительные органы узнали случайно – директор школы, визит в которую он нанёс в начале апреля, самостоятельно решила провести повторный сбор средств в мае, когда были выплачены квартальные премии. Собрав более 500 тысяч рублей, она позвонила по телефону, который ей оставил мошенник. Однако он оказался недоступен, и тогда директор лично отвезла деньги в Министерство финансов. Только после этого схема была раскрыта.

Уже на следующий день преступник был задержан полицией, им оказался неоднократно судимый уроженец Киевской области, который последние 5 лет проживает в Москве. В настоящий момент он находится в СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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