 

Экс-подполковник СБУ показал бывший командный пункт силовиков в аэропорту Мариуполя

21.06.2022, 7:32, Новости дня
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Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в котором находились командные пункты украинских силовиков, действовавших в секторе «М» – в Мариуполе и его окрестностях.

В диспетчерской вышке аэропорта Мариуполя летом-осенью 2014 года располагалось командование группировкой национальной гвардии Украины. В этом же здании находились офицеры СБУ, которые обеспечивали группировку связью. «В кабинете начальника аэропорта каждое утро проводились совещания с командующим группировкой… В комнате отдыха он жил», – передает РИА «Новости» его слова.

Далее на кадрах видно, что в 500 метрах от диспетчерской вышки стоит здание технических служб аэропорта. «С сентября 2014 года здесь располагался штаб ВСУ в секторе «М». Здесь располагался командующий армейской группировкой на Приазовском направлении», – рассказал Прозоров.

Кабинет командующего был обозначен табличкой на английском языке. Внутри найдена некоторая документация за 2021 год, а также молитвенник, изданный при финансовой поддержке германского бундесвера.

Кроме того, в кабинете отдела разведки в этом здании Прозоров обнаружил список десантных кораблей Черноморского флота РФ с их характеристиками, а также схемами для их идентификации. В этом же помещении найдены списки офицеров разведки этой группировки. Прозоров обратил внимание, что некоторые документы также датированы 2021 годом.

Также экс-подполковник СБУ показал здание, в котором базировалась оперативная группа СБУ, в том числе комнату, в которой жил он сам. У Прозорова как высокопоставленного офицера была своя комната, а младшие офицеры жили в бывшей комнате хранения багажа – на двухэтажных стеллажах, предназначенных для чемоданов.

Накануне Прозоров провел видеоэкскурсию по части аэропорта Мариуполя, где находилась тайная тюрьма с пыточными камерами, где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы – «библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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