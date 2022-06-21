Японские власти заявили о намерении оштрафовать иностранные IT-компании

Власти Японии могут через суд затребовать у иностранных IT-компаний, включая Twitter и Meta (запрещены в России), выплату штрафов, если они не зарегистрируют в стране юридическое лицо, пишет японское деловое издание Nikkei.

По информации издания, в марте министерство юстиции обратилось к 48 иностранным компаниям, занятым в IT и ведущим постоянную деятельность в Японии, с требованием завершить юридическое оформление с регистрацией офиса на японской территории. Однако лишь несколько из них оформили полноценное юридическое лицо в Японии к июню, поэтому минюст страны направил в начале месяца повторное уведомление к оставшимся о необходимости до 13 июня завершить необходимое оформление, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, всего несколько компаний или прошли регистрацию, или уведомили о своем намерении завершить процедуру, однако среди них нет таких IT-гигантов, как Twitter и Meta. По мнению японских властей, наличие юридического лица с офисом в Японии поможет существенно облегчить процесс реагирования в случае нарушения прав пользователей.

Отмечается, что штраф за нарушение составляет 1 млн иен (около 7,4 тыс. долларов), в результате многие компании предпочитают уплатить его, а не регистрировать юридическое лицо в Японии, так как это может привести к росту налоговых отчислений.

Тем временем член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в РФ нужно в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании работать в российском правовом поле.

—