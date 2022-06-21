 

«Мне дали прозвище Человек-Змея»

21.06.2022, 7:27, Разное
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Жителя Индии соседи кличут «человек-змея» из-за редкой аномалии кожи, которая похожа на чешую рептилии. Недавно он рассказал о своей нелегкой жизни в интервью каналу Rare Shot News.

– Дети боятся меня, – признается 25-летний Маджибар Рехман Малик, уроженец индийского штата Бихар.

Малик страдает от врожденной эритродермии, также известной как генерализованный эксфолиативный дерматит. Эта болезнь кожи похожа на ихтиоз и точно также протекает очень тяжело, а в худших случаях опасна для жизни из-за того, что постоянно трескающаяся и шелушащаяся кожа легко подвержена инфекциям.

Эта болезнь поражает в среднем 1 человека из 100 тысяч и может привести к раку кожи.

У больных кожа краснеет, воспаляется, постоянно шелушится, очень сильно чешется, а если начать сильно чесать, то на коже возникают долго не заживающие язвы. Такая кожа также очень плохо регулирует температуру тела.

В детстве Малик пытался ходить в школу и очень хотел учится, но другие дети не воспринимали его адекватно и очень боялись, что его состояние заразно. В итоге учителя были вынуждены сказать родителям Малика, что они он не сможет учиться у них.

Когда Малик появился на свет, он выглядел нормально, но уже через несколько дней с его кожей начало происходить что-то непонятное. Родители испугались, повезли ребенка в местную больницу, но врачи долго не могли понять, что это такое, так как никогда не сталкивались с такой болезнью.

В итоге они посоветовали родителям обратиться в более крупное медицинское учреждение, но у семьи не было денег на такое лечение.

Летом кожа Малика чувствует себя немного лучше, но зимой все симптомы резко обостряются. Кожа становится еще более сухой, постоянно трескается. Особенно тяжело коже вокруг глаз, она затвердела и Малику теперь практически невозможно моргать, приходится закапывать глазные капли, чтобы глаза не высыхали.

Малику очень тяжело и физически и психологически. Он согласился на это интервью, чтобы рассказать другим людям о себе и своей редкой болезни. Чтобы они не боялись его, не считали чудовищем, а видели, что он такой же человек и личность.



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