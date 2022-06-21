Экспорт российского угля в Индию стремительно растёт на фоне западных санкций

На фоне западных санкций РФ активно развивает торговлю с Индией и уже стала для этой страны вторым по величине экспортёром угля, пишет австрийская Wiener Zeitung. По данным издания, Индия охотно закупает российский уголь, потому что РФ предлагает существенные скидки, а также принимает к оплате индийскую валюту. Так что тенденция к росту импорта угля из РФ будет сохраняться, считают эксперты.

По внутренним данным индийского правительства, вторая по численности населения страна в мире недавно в несколько раз увеличила годовой импорт угля и нефти из России, пишет австрийская Wiener Zeitung.

Российские сырьевые трейдеры продают уголь индийским покупателям со скидкой до 30%, сообщили агентству Reuters несколько инсайдеров. На основании данных Eikon по отгрузке ожидается, что в июне российско-индийская торговля углём также будет процветать.

Как отмечается в статье, санкции Запада против РФ после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля заставили многих импортёров угля и нефти отказаться от торговли с Москвой. В результате в мае РФ уже стала вторым крупнейшим поставщиком нефти для Индии после Ирака, оттеснив Саудовскую Аравию на третье место.

Это связано с тем, что российская нефть продаётся на рынках по рекордно низким ценам по сравнению с другими сортами из-за снижения спроса. Индийские нефтепереработчики, которые раньше сторонились высоких транспортных расходов на российскую нефть, теперь ухватились за неё. Индия, которая также получает значительную часть вооружений из России, старается сохранять нейтральную позицию в отношении происходящего на Украине.

Согласно данным индийского правительства, стоимость индийского импорта нефти из РФ недавно увеличилась более чем в 31 раз и за год достигла $2,22 млрд. При этом сравнивается 20-дневный период до прошлой среды и соответствующий период прошлого года. За тот же период стоимость индийского импорта угля и сопутствующих товаров выросла более чем в шесть раз — до $331,17 млн.

По словам инсайдера, индийские покупатели, такие как операторы электростанций и производители цемента, рады уступкам со стороны своих российских поставщиков, которые даже отказались от обычной оплаты в долларах. «Российские трейдеры щедры на способы оплаты и также принимают индийскую рупию и дирхам ОАЭ, — отметил инсайдер. — Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения импорта угля из РФ будет продолжаться».

Также, по данным нескольких инсайдеров, филиалы российских угольных трейдеров, таких как Suek AG, KTK и Carbo One в Дубае, Сингапуре и других странах, предлагали скидки от 25% до 30%, пишет австрийская Wiener Zeitung.