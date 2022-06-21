Рыбные палочки в Германии под угрозой – 70 процентов минтая поступает из России

Немецким производителям рыбных палочек становится всё труднее находить поставщиков подходящей рыбы, пишет телеканал Das Erste. Дело в том, что 70% аляскинского минтая, перерабатываемого в Германии, поступает в страну из России. Если импорт внезапно прекратится, эту потерю невозможно будет компенсировать, что окажет значительное влияние на цены, предложение и рабочие места в Германии.



AP

Аляскинский минтай попадает на стол немцев в виде рыбных палочек, изысканного филе или запечённой рыбы, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Однако, вопреки названию, этот вид рыбы поступает не столько с Аляски, сколько из российских вод.

Пока что запрета на импорт российской рыбы нет. В апреле Еврокомиссия приняла пакет санкций, запрещающий импорт ракообразных и икры из России, но не рыбы. Если санкции на импорт будут продлены, немецкие рыбопереработчики столкнутся с трудностями, прогнозирует Кристофер Циммерманн из Тюненского института рыболовства Балтийского моря. Это связано с тем, что около 70% минтая, перерабатываемого в Германии, поступает из России.

«Эту потерю невозможно будет компенсировать. В мире просто не существует вида рыбы, который мог бы легко заменить аляскинский минтай», — считает эксперт. Даже повышение импортных пошлин по примеру Великобритании окажет значительное влияние на цены, предложение и рабочие места в Германии.

Федеральный союз рыбной промышленности Германии представляет интересы производителей рыбных палочек. Управляющий директор Маттиас Келлер разделяет мнение, что без аляскинского минтая Германии не обойтись. Конечно, их продукция может быть изготовлена и из других видов рыбы, таких как хек, треска или пангасиус. Но этого недостаточно: «Для замены аляскинского минтая необходимы огромные объёмы, которые на данный момент не доступны на мировом рынке в сопоставимых количествах в короткие сроки».

Даже если вести дела с Россией будет возможно и дальше, ЕС не может рассчитывать на российскую рыбу в долгосрочной перспективе. Тюненский институт отмечает также ещё одну проблему: как и американские, российские рыбные хозяйства сертифицированы по системе MSC. Если в нынешних условиях не удастся проверить, соблюдаются ли стандарты этого сертификата, то через год российские рыбные хозяйства лишатся соответствующей маркировки. «На данный момент кризиса рыбных палочек нет, — считает Кристофер Циммерманн, — но в долгосрочной перспективе он, вероятно, неизбежен».

Исполнительный директор Рыбной ассоциации Маттиас Келлер придерживается менее пессимистической точки зрения. По его словам, в морях достаточно аляскинского минтая и достаточно рыболовных судов, которые могут ловить сертифицированную рыбу.

Между тем компания Frozen Fish International, занимающаяся переработкой мороженой рыбы для бренда Iglo в Бремерхафене, уже вынуждена перевести 400 сотрудников производственных и технологических отделов на сокращённый рабочий день. Однако главной причиной стали не военные действия на Украине, а проблемы с международными цепочками поставок, пишет Das Erste.

С начала пандемии в Китае произошли серьёзные задержки. Совсем недавно пострадал крупнейший в мире порт в Шанхае. Несколько дней назад предупредительная забастовка на несколько часов парализовала работу всех крупных морских портов Германии, что ещё больше усугубило ситуацию.

По словам производителя Iglo, рыбная продукция из аляскинского минтая в основном поступает с американских промыслов. Однако часть рыбы компания получает из российских вод. После вылова она доставляется в Китай и там филетируется, а затем перерабатывается в замороженные продукты в Германии.

«Соответствующие процессы уже идут, чтобы как можно быстрее найти альтернативу нынешним видам рыбы», — уверяет представитель Frozen Fish. В краткосрочной перспективе, однако, переход на новую систему затруднён. На данный момент рыбные ресурсы РФ используются за рубежом лишь в ограниченной степени, и это не влияет на предложение, поскольку склады хорошо укомплектованы, считает немецкий телеканал Das Erste.

По словам Дитера Никеля из Союза пищевой промышленности и общественного питания, проблемы затрагивают всех переработчиков рыбы. Он с беспокойством наблюдает за развитием отрасли: «Нет абсолютно никакого способа предсказать, когда что-либо сработает или когда товары куда-то прибудут». С другой стороны, он не обвиняет компании. Они справляются с кризисом как могут.

Так будет ли дефицит замороженной рыбы? Представители отрасли так не считают. Однако профсоюзный деятель Никель видит опасность того, что трудности могут отразиться на потребителях. И это может иметь дальнейшие последствия для рабочих. По данным Министерства сельского хозяйства, около 42 тыс. человек в Германии работают в рыболовной и рыбоперерабатывающей промышленности, отмечает Das Erste.