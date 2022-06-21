Мнение: Я против правительства



Эти двое – не государство

Важное терминологическое уточнение, о котором большинство пишущих на русском языке забывает напрочь (честно говоря, и я сам грешен): мы постоянно в своей речи путаем «государство» и «правительство». А если точнее – попросту без лишних раздумий подменяем слово «правительство» словом «государство» – так, словно это впрямь некие взаимозаменяемые синонимы. А это ведь не так. Более того – НЕ ТАК!!

Постоянно! Решил просто накидать навскидку несколько первых попавшихся примеров из интернета – просто заголовки:

«Государство решило взять курс на возвращение в СССР»

«Государство решило избавиться от Первого канала».

«Государство решило увеличить расходы на фундаментальные исследования»

«Государство взяло курс на ограничение доступа к архивным материалам⁠⁠»

«Уничтожая журналистику, государство берет курс на ГКЧП-2»

«Государство в ближайшие годы будет вынуждено искать дополнительные источники доходов бюджета на фоне стагнирующей экономики…»

И т.д., примерам несть числа.

Да блин!! Но это ж всё по сути – глубоко неверно сформулировано! «Государство» как таковое ничего не решает, не берет курс и ни с чем не борется. Государство просто ЕСТЬ. Все волевые решения в государстве принимают те, кто им управляет – то есть правительство. Во всех указанных случаях следовало бы, если по чесноку, заменить «государство» на «правительство» или на «руководство РФ», или даже на «путинский режим»; и это не какая-то придирка – так было бы верно по сути. А с государством – по сути неверно.

Отчего происходит такая путаница? Ответ очевиден: поскольку в стране уже больше 20 лет подряд у власти находится одна и та же ОПГ – люди уже попросту забыли, что в принципе бывает иначе, и начали напрямую ассоциировать правящий путинский режим и само государство Россия. Типа «а разве бывает, чтобы иначе?!» БЫВАЕТ. Дошло, как мы помним, даже до откровенно абсурдных (зато угоднических) утверждений «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». Сказанувший такое Володин, конечно, прогнулся до пола и даже ниже, но мы-то, находясь в здравом уме, должны видеть, что это НЕ ТАК. «Государство» и «правительство» не тождественны и не могут быть тождественны.

Это вовсе не буквоедство – это весьма действенный способ прояснить себе и всем окружающим мозги. Я, например, отныне торжественно клянусь тщательно следить, чтобы в моей речи и в моих текстах никогда больше этой двусмысленности не возникало, а всех комментаторов призываю делать то же самое, и если увидите, что я забылся – сигнализируйте без стеснения!

Разницу можно прочувствовать хотя бы на таком простейшем примере: сравните два вопроса – «Ты что, против государства??» Или «Ты что, против правительства??» Первое и впрямь звучит, как какое-то «покушение на устои», как обвинение в том, что ты толкаешь страну прямо в хаос и террор. А второе, согласитесь – уже выглядит как излишний пафос. На это можно ответить спокойно – «ну да, я против правительства. А чего – все должны быть непременно «за», что ли? Я просто хочу, чтобы у нас было другое правительство, другое руководство страны!»

И нечего возразить – вполне нормальное желание, ничего инфернального в нем нет.

Поэтому, как нетрудно догадаться, в этой настойчивой подмене вроде бы сходных терминов во всех СМИ и блогах, подконтрольных правящей ОПГ, есть далеко не только неряшливость и упрощение; нет – это определенная и весьма эффективная пиар-технология. Любое правительство очень хочет, чтобы его напрямую ассоциировали с государством. Наиболее прямо это наглое желание выразил французский Людовик, заявив «Государство – это я!»

А вот ни хрена – хрен вам, господа. Вы – не государство. Именно поэтому, к примеру, не «государство начало СВО», а «правительство начало СВО» – и это совсем другое дело. Не «государство увеличило пенсионный возраст», а «правительство/путинский режим увеличили пенсионный возраст» – и так далее везде. В свете той же СВО наиболее подходящей кажется аналогия с танком. Да, на войне на вас движется, в вас стреляет «танк», и вы вроде как боретесь «с танком». Но на деле, если подумать (что под огнем непросто), вы все-таки сражаетесь не с «танком» как таковым, а с танкистами, которые сидят в нем внутри. И это именно они там стреляют, заряжают и дергают за рычаги. Танк сам по себе – просто вещь, сам по себе он не опасен. Достаточно вывести из строя экипаж…

Более того! Если экипаж из танка каким-то образом вытряхнуть, то сам танк можно захватить. В управлении им, собственно говоря, нет ничего особо сложного. И мы знаем, от разных участников боестолкновений на той же Украине – такие случаи там уже бывали, не один раз и не пять. Были танки с буквой Z – стали танки с трезубом, к примеру. И – стреляют уже в другую сторону. Танк сам по себе – не плох и не хорош, не «свой» и не «чужой». Вопрос в том, кто им управляет. КТО ДЕРГАЕТ ЗА РЫЧАГИ.

Очень важно разрушить эту ассоциативную связь, прежде всего – у себя в голове: путинский режим = российское государство. В реальности – Путин (путины) откинет/откинут копыта, а Россия в том или ином виде все равно останется.

А если еще и вспомнить, что «государство» – это еще и вовсе не равно «страна», что это тоже абсолютно разные сущности… О-о. Если всё это держать в голове – становится намного легче дышать.

Не стоит, в общем, поддаваться на эти дешевые пиар-технологии, пусть они и распространены тотально, везде, в речи и письменно, и в правительственных, и в оппозиционных источниках. Очень важно говорить ТОЧНО – тогда и выход забрезжит вдали. Давайте попробуем.