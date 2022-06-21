 

Вещание российских каналов полностью восстановлено в Херсонской области

21.06.2022, 6:05, Новости дня
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Российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов на последней из семи телевышек в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

«Специалистами подразделений связи Вооруженных Сил Российской Федерации была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории. Теперь около миллиона жителей области могут смотреть Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезду», «Мир» и другие российские каналы.

«Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов. Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы в количестве 24 совершенно бесплатно», – подчеркивает ведомство.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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