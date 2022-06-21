Цены на квартиры замерли

Рост цен на первичном рынке российских городов практически остановился в июне из-за снижения продаж. Более того, некоторые застройщики начали предоставлять скидки в размере до 15% в жилых комплексах на начальной стадии строительства.

Средняя цена «квадрата» на рынке новостроек в шестнадцати самых крупных городах в июне, по данным «Циан», выросла всего на 0,3%.

В Москве средняя цена кв. м за месяц снизилась на 0,2% и составила 321 тыс. рублей. Спрос на жилье за месяц снизился на 22%, а относительно рекордного марта – сразу на 60%.

В Петербурге новостройки подорожали в среднем на 1,2%, до 210 тыс. рублей за «квадрат». Продажи квартир за месяц сократились на 60%.

После паузы, взятой застройщиками в марте-апреле, на рынке возобновился выход новых проектов. В июне объем предложения квартир и апартаментов в новостройках увеличился на 17% относительно мая. В Московском регионе за месяц в продажу поступило более 1,2 млн «квадратов» жилья в семидесяти двух корпусах – рекордный показатель за всю историю рынка.

Спрос постепенно начнет восстанавливаться, этому будет способствовать подешевевшая ипотека. Однако высокая конкуренция среди застройщиков продолжит сдерживать рост цен.