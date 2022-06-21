 

Цены на квартиры замерли

21.06.2022, 5:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рост цен на первичном рынке российских городов практически остановился в июне из-за снижения продаж. Более того, некоторые застройщики начали предоставлять скидки в размере до 15% в жилых комплексах на начальной стадии строительства.

Средняя цена «квадрата» на рынке новостроек в шестнадцати самых крупных городах в июне, по данным «Циан», выросла всего на 0,3%.

В Москве средняя цена кв. м за месяц снизилась на 0,2% и составила 321 тыс. рублей. Спрос на жилье за месяц снизился на 22%, а относительно рекордного марта – сразу на 60%.

В Петербурге новостройки подорожали в среднем на 1,2%, до 210 тыс. рублей за «квадрат». Продажи квартир за месяц сократились на 60%.

После паузы, взятой застройщиками в марте-апреле, на рынке возобновился выход новых проектов. В июне объем предложения квартир и апартаментов в новостройках увеличился на 17% относительно мая. В Московском регионе за месяц в продажу поступило более 1,2 млн «квадратов» жилья в семидесяти двух корпусах – рекордный показатель за всю историю рынка.

Спрос постепенно начнет восстанавливаться, этому будет способствовать подешевевшая ипотека. Однако высокая конкуренция среди застройщиков продолжит сдерживать рост цен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.21 / «Не больше пяти игр за сезон» – РФС введёт лимит на договорные матчи

06.10.21 / «Наводнение затопит большую часть Земли. Умрут многие»

28.04.22 / Мнение: Наступление на Славянск. 28.04.2022

31.05.21 / Когда листья у огурцов желтеют, стоит внести подкормку на основе магния

21.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 20.03.2022

20.04.22 / WP – министр финансов США собирается бойкотировать встречи G20, на которых будет Россия

23.10.20 / Сухогруз побывал в прошлом, где пережил нападение пиратов

15.01.22 / Джиннифер Гудвин предложила мужу стать отцом ребенка ее подруги

31.12.21 / Директор Хлебниковой назвал «позором» слова Шуры об алкоголизме певицы

16.02.22 / Как отличить хороший текст про медицину от плохого?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика