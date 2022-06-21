 

Мнение: Пафос циника

21.06.2022, 4:45, Разное
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Мардан, чья популярность в сети растет как на дрожжах, пробует себя в патетике (что, в общем, звучит довольно забавно в устах прожжённого циника):

“Уже четыре месяца как русские солдаты сражаются на фронте протяженностью 2500 километров.
Тыл – един. Поддержка Путина – 81%. А Русскую армию поддерживают еще больше людей.
Говоря проще – весь народ поддерживает армию, потому что, это вообще очень естественное, природное чувство – быть “за своих”.

Охереть. Остается без ответа один небольшой вопрос – зачем? Ради чего “русские солдаты сражаются на фронте 2500 км”? В ВОВ обоснование было понятным – защищали родину, НА КОТОРУЮ НАПАЛИ, сражались с реально зверским (еще, пожалуй, похуже сталинского) режимом.

А сейчас? “Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Донбассе в хлам раздолбать”?

Дальше, кстати, Мардан переходит к более привычной форме самовыражения – пишет донос. Пафос, собственно, и был нужен для этого – чтобы ловчее перейти к доносу: “в то время как вся страна, как один человек, выполняет задания партии и правительства, надрываясь из последних сил – некоторые отдельные отщепенцы, являющиеся марионетками Запада, льют мельницу на воду…” и т.п. Риторика знакомая до боли, слова можно менять местами в любом порядке – все легко продолжат с любого места.

Интересно, доживем ли мы до времени, когда слова мерзавцев типа мардана реально обретут силу укуса змеи: днем он написал публичный донос – а уже ночью тонтон-макуты поехали на воронках по “адресам”? Сейчас это будет вдвойне удобно: не надо куда-то в “Известия” тащить доносец, редактора убеждать “поставить в полосу” – нет, 21 век: прямо в Телеграм накатал – и человека нету. “Убивать словом” – мечта любого сломанного человека.

Источник: Размышления вольного социолога



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