В Канаде решили принять позволяющий конфисковать активы РФ закон

Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, сообщила глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто.

«Мы надеемся на то, что в ближайшие дни будет принято [новое] бюджетное законодательство. Оно впервые для Канады включает в себя меры, которые позволят конфисковывать замороженные и подпавшие под санкции активы», – передает ТАСС ее слова.

Фриланд добавила, что «важно найти средства для восстановления Украины». «И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы», – отметила она.

Ранее правительство Польши заявило, что намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.

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