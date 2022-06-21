 

В Канаде решили принять позволяющий конфисковать активы РФ закон

21.06.2022, 4:40, Новости дня
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Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, сообщила глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто.

«Мы надеемся на то, что в ближайшие дни будет принято [новое] бюджетное законодательство. Оно впервые для Канады включает в себя меры, которые позволят конфисковывать замороженные и подпавшие под санкции активы», – передает ТАСС ее слова.

Фриланд добавила, что «важно найти средства для восстановления Украины». «И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы», – отметила она.

Ранее правительство Польши заявило, что намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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