 

Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень

21.06.2022, 4:40, Новости дня
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Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ планируется провести этой осенью, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.

Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.

Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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