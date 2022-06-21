Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень

Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ планируется провести этой осенью, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.

Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.

Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.

—