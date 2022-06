AC – война в Ираке или кризис на Украине — ведущие американские СМИ выслуживаются перед Вашингтоном

Вместо того чтобы дистанцироваться от указаний из Вашингтона и защищать интересы избирателей, ведущие СМИ в США продолжают выслуживаться перед органами госбезопасности и крайне субъективно освещают происходящее на Украине, пишет в статье для The American Conservative Тед Карпентер. Это наглядно подтверждает простой сравнительный анализ тех материалов, которые публиковались в период войны в Ираке, и того, как освещают в США нынешний кризис на Украине, подчёркивает автор.



AP

После начала российской спецоперации на Украине в эфире западных СМИ активно зазвучали голоса сторонников военного вмешательства — и это можно считать очередным доказательством того, как ведущие американские газеты и телеканалы «служат послушным рупором сомнительной внешней политики Вашингтона», пишет на страницах The American Conservative cтарший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер.

Так происходило и во времена холодной войны, напоминает автор, за исключением краткого периода разочарования после явного провала американской войны во Вьетнаме. Однако критический подход долго не продержался. И когда Джордж Буш — старший решил осуществить военное вмешательство в Персидском заливе во время конфликта между Ираком и Кувейтом, такие популяные американские СМИ, как CNN, The New York Times, The Washington Post и многие другие, полностью поддержали его политику откровенно предвзятыми статьями, подчёркивается в статье.

Мало того, явный «интервенционизм» в американских СМИ стал проявляться ещё сильнее и в период кризиса на Балканах в 1990-х годах, и в ходе подготовки к вторжению в Ирак в 2003 году, а также в ходе последующих кампаний Вашингтона с целью насильственной смены власти в Ливии и Сирии, говорится в статье. При этом официальная позиция американского правительства и то, под каким углом действия Белого дома освещались в ведущих СМИ, практически совпадали, констатирует Карпентер.

По его оценкам, аналогичная картина наблюдается и сейчас, если проанализировать, как подаётся с информационной точки зрения обострение конфликта на Украине. При этом в эфире американских телеканалов и с первых страниц газет активно звучат воинственные голоса, подчёркивается в статье. С самого начала российской спецоперации подавляющее большинство изданий в США потребовало, чтобы Америка активно «поддержала Украину».

Ведущие издания в США фактически уже не раз становились «рупором неприкрытой украинской пропаганды», тиражируя различные «героические» истории из украинских СМИ, которые в конечном итоге зачастую оказывались недостоверными, отмечает автор. Эти же непроверенные материалы регулярно появлялись в новостной ленте популярного портала Yahoo, причём нередко составляя около трети или более публикаций в рубрике «наиболее популярное».

Кроме того, американские СМИ постоянно публикуют различные пресс-релизы украинского правительства, ручаясь при этом за их достоверность и точность — в то время как информация из российских источников на этом фоне практически отсутствует, отчего перекос в сторону Украины усугубляется. Такой же дисбаланс наблюдается и на основных наиболее популярных в США платформах социальных сетей, пишет Карпентер.

И хотя с течением времени в Америке постепенно стали нарастать опасения, касающиеся больших затрат и рисков, связанных с масштабной военной и финансовой помощью, которую Вашингтон продолжает оказывать Киеву, что отчасти способствовало выправлению этого перекоса — однако большинство заявлений и комментариев относительно обострившегося конфликта на ведущих публичных платформах в США по-прежнему звучит из уст ястребов, говорится в статье:« Как правило, предвзятость в отношении Украины и других важных для внешней политики США вопросов носит неприкрытый характер».

Но наряду с этим есть и скрытые проявления необъективности, отмечает Карпентер. Как сообщается в новом докладе, подготовленном экспертами организации «За объективность и точность в журналистике» (FAIR), если сравнить первые полосы газеты The New York Times за период войны в Ираке в 2003 году — можно обнаружить колоссальную разницу с тем, как освещался конфликт тогда и что американцам сообщают сейчас про кризис на Украине.

Как подсчитали эксперты, за весь май 2003 года на главной полосе The New York Times было опубликовано 226 материалов. При этом лишь 18% из них (41 публикация) было посвящено операции в Ираке — 32 из них размещались вверху страницы, девять внизу. В целом всего около 25% главных статей того периода были посвящены войне в Ираке, говорится в докладе. Причём на протяжении примерно недели в верхней части первой полосы не было ни одной статьи об этом конфликте — а статей, посвященных исключительно ситуации в Ираке, там не было вовсе.

В то же время за апрель 2022 года 44% статей на первой полосе The New York Times (79 из 179) касались ситуации на Украине — и все они, за исключением трёх, располагались в верхней части страницы, где помещаются важнейшие материалы дня. В целом около 75% главных статей были посвящены Украине: фактически не проходило ни дня, чтобы наверху не появлялся новый текст на эту тему. Это демонстрирует разительный контраст между освещением данных конфликтов в СМИ, отмечает автор.

Такая разница по сравнению с войной в Ираке — особенно учитывая, что в ней тогда напрямую принимали участие Соединённые Штаты, — наглядно свидетельствует о многом, подчёркивают эксперты FAIR. Это демонстрирует, насколько тесно одна из ведущих американских газет связала свою редакционную политику с политической повесткой администрации Байдена, говорится в докладе.

Эксперты также обнаружили, что в вечерних выпусках новостей на каналах ABC, CBS и NBC наблюдается практически та же картина. Кроме того, в докладе отмечается и поразительная разница в описаниях страданий гражданского населения в ходе двух конфликтов. Сравнительная статистика показывает, что отношение редакции The New York Times к страданиям гражданского населения в Ираке было гораздо более прохладным, чем в нынешних публикациях, посвящённых жителям и беженцам с Украины, подчёркивается в статье.

Между тем, по оценкам с сайта Iraq Body Count, уже к концу мая 2003 года в Ираке погибло почти 8 тыс. мирных жителей — однако в Вашингтоне, по всей видимости, решили не привлекать к этому внимания, пишет Карпентер. В то время как про невзгоды и тяготы жителей Украины американцам активно сообщают каждый день, поскольку это, наоборот, полностью вписывается в политическую программу аппарата госбезопасности США, отмечает автор.

По его мнению, уже даже не стоит удивляться тому, что ведущие СМИ вновь оказались на службе американских органов госбезопасности и активно продвигают «опасную политику» Вашингтона, хотя это и противоречит их изначальным целям и задачам. Хотя настоящим «независимым СМИ», напротив, следовало бы максимально дистанцироваться от американской администрации, чтобы стать блюстителем общественных интересов во внешней политике, заключает Карпентер.