Скандалы: Сотни миллионов госказны снова исчезли на дорогах Челябинской области

Коммерсанты сообщили об угрозе остановки деятельности

Проблемная для Челябинской области дорожная сфера продолжает генерировать крупные финансовые разбирательства, касающиеся бюджетных средств. Так, требования от ФНС на десятки миллионов были выдвинуты компании «ЗДРСУ». Предприниматели попытались оспорить выводы фискалов, но в суде были вскрыты очередная «площадка» по формированию незаконных вычетов по НДС и обналичиванию, номинальные руководители и сомнительные подписи.

Параллельно ФНС пытается получить средства с компании «Нижавтодорстрой», которая широко известна в Челябинской области по картельному сговору на миллиарды и конфликтам, сопряженным с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем претензий пока достоверно не известен, но предприниматели уже успели заявить о крупном ущербе в случае изъятия средств и даже угрозе остановки деятельности. Кроме того, миллиардные требования выдвинуты их «партнерам по картельным соглашениям». Не оставляют налоговики попыток и взыскать миллионы в бюджет с фирм, центром объединения которых был скандально известный партнер властей – «Южуралавтобан». Очередные претензии были приняты от фискалов в рамках спора о финансовой несостоятельности «Пластовского ДРСУ». Как отмечают участники рынка, дорожная отрасль остается одним «из центров колоссальных потерь госказны».

Арбитраж отказал ООО «ЗДРСУ» в признании недействительным решения ИФНС России по Центральному району Челябинска о привлечении компании к ответственности за налоговое правонарушение. Проведя выездную проверку, инспекторы обвинили компанию в создании схемы с фиктивными сделками для формирования формального документооборота и получения необоснованной налоговой выгоды. Итогом стало доначисление НДС на 26,6 млн и пени по нему в 10,3 млн, налога на прибыль на 32,2 млн и пени в 12,9 млн. Также к организации были применены многомиллионные штрафные санкции.

Согласно документам, ЗДРСУ приобретало у спорных контрагентов щебень, битум, асфальт, бордюры, плитку тротуарную, услуги спецтехники и прочее. Однако фискалы пришли к выводу, что фактически сделки были исполнены иными поставщиками, с которыми челябинские дорожники рассчитывались наличными, выданными работникам.

«Спорные контрагенты относятся к «площадкам», осуществляющим представление формального вычета по НДС и (или) обналичивание денежных средств, и не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности. В результате сопоставления представленных банками журналов подключений спорных контрагентов с расшифровкой дат соединений установлено, что IP-адреса клиентов идентичны. <…> Таким образом, расчетные счета данных контрагентов подконтрольны одним и тем же лицам, между которыми осуществлялась согласованность совершаемых ими действий», – следует из позиции ИФНС.

Кроме того, допросы показали номинальность руководителей организаций, а почерковедческие экспертизы – сомнительные манипуляции с подписями в документах.

«Денежные средства, которые перечисляются на расчетные счета «проблемных» контрагентов, в последующем выводятся из безналичного оборота путем переводов <…> на счета индивидуальных предпринимателей или физических лиц и обналичиваются», – указали фискалы.

В итоге арбитраж, изучив собранные доказательства, пришел к выводу, что они свидетельствуют именно о реализации схемы, при которой спорные сделки формально соответствуют требованиям закона, но фактически направлены исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды.

Отметим, что согласно данным, размещенным на портале «Госзакупки», ЗДРСУ сейчас исполняет госконтракт с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на 114,6 млн. Речь идет о ремонте участка автомобильной дороги Миасс – Карабаш – Кыштым.

Пытается ФНС получить средства и от других весьма известных дорожников в Челябинской области. Так, требования фискалов сейчас в суде оспаривает ООО «Нижавтодорстрой». Эта компания ранее вместе ООО «УралДорСтрой» (Челябинск; ранее ООО «ТПК ЯКК») стала участницей многомиллиардного картельного скандала в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Как сообщала «Правда УрФО», компании пытались оспорить выводы антимонопольщиков в суде, но разбирательства проиграли. Возникали серьезные претензии у экспертов и к качеству выполнявшихся работ. Издание подробно рассказывало, что конфликты в итоге привели к публичному столкновению администрации Челябинска, возглавляемой Натальей Котовой, с УФАС и ОНФ.

Каков объем претензий фискалов сейчас выдвинут к ООО «Нижавтодорстрой», в материалах дела не раскрывается. Между тем представители компании в суде уже заявили, что непринятие обеспечительных мер угрожает «прекращением деятельности компании».

«Непринятие судом <…> мер повлечет значительный ущерб, так как действие решения будет препятствовать расчетам с контрагентами <…>, выплате заработной платы работникам, перечислению обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, что, в свою очередь, повлечет начисление штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, необходимость возмещения контрагентам убытков <…>», – следует из ходатайства, которое суд в итоге удовлетворил.

Отметим, что еще одному участнику упомянутых выше картельных соглашений – ООО фирма «Магистраль» – ФНС, судя по всему, были выдвинуты требования более чем на 1 млрд рублей. Сообщала «Правда УрФО» и о разногласиях с фискалами ООО «УралДорСтрой».

При этом представители госоргана до сих пор пытаются получить средства от организаций, входивших в условный холдинг «Южуралавтобана». Так, недавно было принято заявление Межрайонной ИФНС России №15 по Челябинской области по иску о банкротстве ООО «Пластовское ДРСУ». Согласно материалам дела, речь идет о претензиях более чем на 177 млн.

Как подробно сообщала «Правда УрФО» самому «Южуралавтобану», известному еще по «дорожной революции» экс-губернатора Михаила Юревича, ФНС были выставлены претензии на сотни миллионов рублей после того, как инспектора установили схему с неправомерными вычетами и утечку средств за рубеж. Далее эти претензии были возложены уже на «Южуралмост», который признали связанной организацией. Последний же стал непосредственным участником дела ФАС против губернатора Челябинской области (на тот момент Бориса Дубровского). Недавно, как рассказывало издание, скандально известный партнер властей заявил о своей ликвидации.

Впрочем участники рынка указывали на очередную, по их мнению, преемственность, и «поглощение бюджетных средств все теми же бенефициарами».

Оригинал материала: “ПравдаУРФО”