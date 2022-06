Мнение: 55!!

Одна из моих самых любимых песен – FREE Стива Уандера. Там не только изумительная мелодия, но и текст, как я понял, вслушавшись – настоящая поэзия, сильная и глубокая. Несколько раз я так накалывался на западной попсе: вроде просто красивая песенка, а вслушаешься – мать честная! Как же написано-то хорошо…

И тут я вдруг нашел еще и чудесный кавер на нее, который как-то прошел мимо всех в период первого, самого тяжелого локдауна 2020 года. Классно сделали! Главное – первый локдаун, очень мрачный символ, возможно, тот самый переломный момент, когда уже пошла ко дну человеческая цивилизация в том виде, в каком мы ее знали… И такая светлая, печальная, как бы все понимающая, но все равно жизнеутверждающая песня, которую поют люди, уже запертые в своих клетках!

Беру этот клип и эту песню как символ своего 55-летия. Идем ко дну, открыли кингстоны – но поем и не сдаемся! Смешные, растрепанные… Просто люди.

Me having nothin’

But possessing riches more than all

And I’m free

To be nowhere

But in every place I need to be.

Эх, красота…