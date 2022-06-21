 

Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу

21.06.2022, 3:19, Новости дня
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Россия считает, что кризис в Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.

«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.

При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные в Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.

Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.

До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен в Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.

Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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