Мнение: О двойном кризисе

Многие знают, что фраза о том, как на китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», а другой — «возможность», вошла в политический обиход и стала популярной благодаря американскому президенту Джону Кеннеди. Не все смогут сказать, что произнесена она была более чем за три года до Карибского кризиса, самого опасного в послевоенной истории, который поставил человечество практически на грань ядерной войны. Ну и лишь единицы скажут, что СССР оказался прямым источником такой несколько вольной трактовки языка Поднебесной.

Причём здесь Россия?

Как всегда важен контекст. Это из речи тогда ещё будущего президента #США:

«На китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов: один означает опасность, а другой — возможность. Знаки опасности окружают нас повсюду. Имея менее половины наших производственных мощностей, Советский Союз по крайней мере сравнялся с нами в нескольких важнейших областях военной науки и техники. После Второй мировой войны опустошённая #Россия восстановила свои заводы, обуздала свои реки и организовала свою рабочую силу таким образом, чтобы бросить нам вызов во многих областях науки и техники, где мы так долго были лучшими. Спутник — это символ. Символ советской концентрации на научном образовании и развитии — правда, за счёт насущных потребностей российского народа.

Советский экономический рост продолжается более быстрыми темпами, чем наш. Кроме того, 650 миллионов человек в Китае включены в индустриализацию этого другого коммунистического колосса. Опасность для нас состоит не только в том, что соотношение сил может сместиться в пользу советско-китайской коалиции, и не в том, что эта комбинация, представляющая 30% населения мира, догонит нас в промышленном производстве, а в том, что мы, возможно, будем всё больше отдаляться от наших союзников и друзей, а также от развивающихся стран. Подавляющее большинство их населения — цветные и бедные, они больше всего нуждаются в экономическом развитии, а не в речах о справедливом возмездии.

Наряду с «опасностью» #кризис представлен «возможностью». Космическая эра предлагает возможности для новых открытий. Атомная энергия и автоматизация могут открыть возможности для беспрецедентного изобилия. Современная наука и техника позволяют искоренить бедность во всём мире. Новые разработки в области транспорта и связи дают возможность распространить принципы, на которых мы основали нашу республику, на все человечество…

Но сможем ли мы её использовать в полной мере? Это, в конце концов, реальная проблема нашего времени. Сложный и трудный вопрос следующего десятилетия: сможет ли какое-либо свободное общество — с его свободой выбора, широтой возможностей, разнообразием альтернатив — противостоять целеустремлённому наступлению Коммунистической системы? Да, мы не можем избежать продолжительного и жёсткого соревнования с Советской властью… Но сможет ли выстоять нация, организованная и управляемая так, как наша? Это настоящий вопрос. Есть ли у нас смелость и воля? Сможем ли мы выстоять в эпоху, когда мы станем свидетелями не только новых прорывов в оружии массового поражения, но и в гонке за господство над небом и дождём, океаном и приливами, далями космоса и глубинами разума?

Мы и русские теперь в силах уничтожить одним ударом четверть населения земли — подвиг, не совершавшийся с тех пор, как Каин убил Авеля. Русский крестьянин оторвался от своей мотыги, чтобы запустить спутник в открытый космос, но это открыло не новую грань надежды для человечества, а новые и мрачные пределы страха… С другой стороны, как сказал президент Авраам Линкольн, Декларация независимости «дала свободу не только народу Америки, но и надежду всему миру». Она «давала обещание, что в своё время ярмо будет снято с плеч всех людей и что у всех будут равные шансы». Никогда раньше у нас не было такой прекрасной возможности выполнить это обещание о равных шансах. Народы пробуждающейся Африки, жители пылкой Южной Америки, миллионы страдающих в Азии — все ищут лидера. Им нужна наша помощь, наша сила, наше умение, наше сочувствие и, прежде всего, наше понимание. Мы должны участвовать в продвижении демократических идеалов и экономическом развитии этой поднимающейся волны национального освобождения.»

Что ж, речь действительно мирового лидера, который даже выступая перед выпускниками колледжей, произносит не ритуальные поздравления, но искренние напутствия тем, кто составят завтрашнее лицо национального среднего класса. И который ни на минуту не забывает о продвижении национальных интересов на глобальном уровне. Совершенно заслуженно он стал главой Белого дома вскоре.

По этой речи, кстати, совершенно чётко видно, что США и #СССР не просто конкурировали друг с другом в рамках экономических парадигм, но, что гораздо важнее, продвигали две разные картины мира, две противоположные системы ценностей. Мир, основанный на свободе воли и равенстве прав, и мир, основанный на имущественном равенстве и социальной справедливости.

Американская система ценностей с тех пор не изменилась. А какую альтернативную систему сейчас предлагает и продвигает #Россия? Ради чего весь сыр-бор?

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