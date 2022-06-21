 

Спрос на аренду в Дагестане вырос в 10 раз

21.06.2022, 3:10, Разное
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В июне с наступлением сезона отпусков россияне начали активнее путешествовать по стране. Аналитики «Циан» проанализировали запросы на краткосрочную аренду жилья и назвали самые популярные направления у туристов.

Самым популярным городом в июне стал Санкт-Петербург, в котором было арендовано 28% от всех квартир. Второе место заняла Москва, третье – Краснодарский край. На эти регионы пришлось по 15% и 13% спроса соответственно. Причем в Краснодарском крае большинство туристов остановили свой выбор на Сочи – единственном городе на юге страны, где открыто авиасообщение.

Еще 5,4% бронирований пришлось на Татарстан, а 3,5% – на Калининградскую область.

Открытием этого лета для туристов стал Дагестан. Спрос на краткосрочную аренду жилья увеличился сразу в десять раз, что позволило региону всего за полгода подняться в списке самых популярных направлений с 42 на 9 место.

В среднем россияне готовы платить за аренду отпускного жилья по 2,8 тыс. рублей в сутки. Самыми дорогими направлениями традиционно стадии Москва, Петербург и Сочи, где стоимость аренды превышает 4 тыс. рублей в сутки. Самое доступное жилье можно найти в Анапе, где средняя цена аренды квартиры составляет 2,3 тыс. рублей.

Стоимость аренды напрямую зависит от площади жилья, поэтому половина туристов останавливают свой выбор на студиях и «однушках». Около трети туристов выбирают двухкомнатные квартиры.



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