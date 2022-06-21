 

Мнение: Три шкуры

21.06.2022, 2:55, Разное
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Российские мобильные операторы начали взимать плату за приобретение сим-карт. «МегаФон», Yota и «Билайн» — установили цену за сим-карту в размере 50 руб. Причина — резкий рост себестоимость сим-карт. Это связано с прекращение закупок у западных производителей и переходом на китайские аналоги.

50 рублей – не такие уж и деньги, будем откровенны, но здесь интересен сам факт того, что братский Китай дерет три шкуры, пользуясь безвыходной (а она реально безвыходная) ситуацией.

А если это так – то новость о том, что отгрузка в Китай российской нефти увеличилась на 50 процентов, вынуждает задаться вопросом: а по какой на самом деле цене? С экспортом нефти ситуация ведь тоже практически безвыходная, мы уже вошли (ну, почти вошли) в сюжет Саддама Хусейна, когда тот был вынужден сбрасывать нефть кому угодно в обход санкций и по какой угодно цене.

Заместитель Саддама Иззат Ибрагим ад-Дури курировал все серые схемы торговли, причем для реализации этого проекта он фактически огосударствил иракскую оргпреступность, по каналам которой и гнал контрабандой нефть. Кстати, потом это неожиданным образом помогло постсаддамовским группировкам уже в годы американской оккупации – небезызвестному ИГИЛ или группировке «Армия мужчин накшбанди», или «Высшему командованию сопротивления и джихада», где, собственно, всем руководили бывшие офицеры спецслужб Ирака, которые и были задействованы в разных серых и черных схемах.

Кремль прямым курсом движется в том же направлении, а потому вести речь про экономику и пытаться укладывать показатели российской экономики хоть в какие-то рыночные показатели и условия всё более затруднительно. Причина на поверхности: нормальные экономические условия применительно к России перестают действовать. Мы и раньше были сырьевым придатком – но хотя бы Запада, который придерживался каких-то, но правил. Они, конечно, были дискриминационными, они были чисто колониальными по отношеню к России, то есть, позволяли наживаться нашим раджам в обмен на бесперебойный поток ресурсов на Запад.

Однако сегодня мы опустились ниже всякого дна, став сырьевым придатком стран Третьего мира. А там и правила пожестче, там никто не миндальничает и не пытается даже играть в справедливость и взаимную выгоду. Три цены на свои товары и тройная скидка на российские – вот те условия, на которых они работают сегодня с российскими компаниями.

И это – сейчас. А так как дела идут строго вниз, то и условия будут становиться еще более жесткими. И руки будут выкручивать все сильнее.

Источник: Эль Мюрид



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