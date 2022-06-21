Шифон – идеальный вариант: как женщине с пышными формами выбрать платье макси, учитывая материал, длину, цвет и модель

Каждая женщина может выглядеть элегантно и стильно, независимо от объемов. Для этого стоит просто подобрать наиболее подходящий наряд, который подчеркнет достоинства фигуры и сможет скрыть имеющиеся недостатки.

Отличным вариантом станет макси-платье длиной до щиколотки и со струящейся юбкой. Каждая женщина в таком наряде будет выглядеть просто превосходно и очаровательно, так как юбка будет красиво двигаться в такт ее шагам.

Вот несколько советов относительно того, как правильно подобрать для себя макси-платье, чтобы пышные женщины могли выглядеть просто превосходно в любой ситуации.

Материал наряда

Макси-платье, выполненное из шифона, помогает обеспечить комфорт при носке, так как оно достаточно свободное и может скрыть проблемные области тела и подчеркнуть привлекательные стороны фигуры.

Чтобы женщины с пышными формами выглядели очень привлекательно, стоит выбирать наряд, выполненный из легких и дышащих материалов.

Для женщин с пышными формами отлично подойдет шифон или мягкий трикотаж, так как эти изделия помогают скрыть изгибы.

Не стоит приобретать макси-платье, выполненное из плотного материала, который обычно неэластичен. Такой материал будет подчеркивать все изгибы тела и сделает силуэт визуально более крупным

Длина платья

Стоит выбирать платье длиной до щиколотки. Этот наряд поможет с самой выгодной стороны продемонстрировать силуэт. Платье длиной до щиколоток очень хорошо подойдет женщинам с пышными формами и низким ростом.

Дополнить свой образ можно при помощи туфель на плоском ходу или обуви на каблуках. От этого во многом зависит то, как именно будет выглядеть наряд.

Стоит избегать платьев длиной выше щиколотки, так как это сделает фигуру визуально крупнее.

Цвет и узор

Для девушек с пышными формами стоит выбирать макси-платье темных тонов. Не обязательно должен быть наряд черного цвета. Можно просто подобрать мягкий и ненавязчивый однотонный цвет, например, темно-бордовый, бутылочно-зеленый или нежно-розовый.

При выборе принтов стоит отдавать предпочтение минималистским мотивам. Это поможет создать эффект более стройного силуэта. Например, отличным решением станут тонкие вертикальные линии, небольшие цветы или горошек.

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Не стоит носить платье с большим количеством ярких цветов и узоров, так как это может сделать фигуру более громоздкой.

Модель платья

Наряд макси в стиле ампир поможет визуально сделать фигуру более стройной. Также отличным вариантом станет платье с поясом на талии. Такая модель поможет сделать силуэт более вытянутым и стройным.

Также отличным решением станет наряд с V-образным вырезом горловины. Это поможет подчеркнуть красивое декольте и отвлечь внимание от проблемных частей тела.

Стоит избегать свободного макси платья с объемными рукавами. Также не должно быть слишком облегающих юбок, так как это сделает силуэт довольно громоздким.

При правильном выборе платья можно всегда выглядеть превосходно. Кроме того, такой наряд подойдет как для повседневной носки, так и в качестве праздничного варианта.