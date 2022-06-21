 

Sky News – беспокойство и раздражение — кризис стоимости жизни давит на психическое здоровье британцев

21.06.2022, 2:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опрос, проведённый телеканалом Sky News, показал, что 60% британцев чувствуют себя более обеспокоенными кризисом стоимости жизни, чем полгода назад. Британские благотворительные организации просят правительство о дополнительной помощи на фоне резкого роста спроса на их услуги со стороны людей, которые утверждают, что психологически с трудом справляются с кризисом стоимости жизни.


АР

Почти треть жителей Великобритании утверждают, что чувствуют себя более подавленными ростом стоимости жизни, чем шесть месяцев назад, — показал опрос, проведённый Sky News. 

Миллионы британцев испытывают трудности из-за роста цен, повышения стоимости энергоносителей и рекордной инфляции. И так как средняя стоимость полного бака бензина впервые превысила £100, а счета за продукты питания растут, многие стоят перед мучительным выбором: платить за обогрев дома или покупать продукты, чтобы прокормить семью.

На фоне усугубляющегося кризиса стоимости жизни в Великобритании Sky News поинтересовался у британцев, как обстановка в стране влияет на них и их семьи. Результаты опроса показали, что более 60% британцев чувствуют себя более обеспокоенными, чем шесть месяцев назад, а почти треть более раздражены. Каждый пятый респондент заявил, что растущая стоимость жизни влияет на качество его сна. А треть людей сообщили, что стали меньше выходить в свет.

Так как оптовая цена на газ в январе 2022 года была почти в четыре раза выше, чем в начале 2021 года, 48% заявили, что были вынуждены отключить отопление в своём доме. А 40% опрошенных рассказали, что стали покупать более дешёвые товары или ходить в более дешёвые магазины, чтобы сократить расходы.

Благотворительные организации по охране психического здоровья сообщили о росте спроса на их услуги со стороны людей, которые утверждают, что с трудом справляются с кризисом стоимости жизни.

42-летняя Сьюзан Лопес работает сиделкой полный рабочий день, но у неё настолько низкая зарплата, что после оплаты всех счетов у нее остаётся всего несколько фунтов на жизнь. «Я работаю столько часов, сколько могу, и должна иметь возможность жить, но не могу этого делать», — рассказала женщина.

Лопес живёт одна и говорит, что за последние шесть месяцев её психическое здоровье неуклонно ухудшается. «Я больше не могу выносить стоимость жизни. Она просто слишком дорогая», — добавила британка.

По словам исполнительного директора благотворительной организации Mental Health Concern Адама Крампси, вероятность развития проблем с психическим здоровьем у пятой части людей с низкими доходами в три раза выше, чем у более обеспеченных семей.

«Мы наблюдаем резкое увеличение числа людей, обращающихся в наши кризисные службы в поисках срочной помощи в результате кризиса стоимости жизни», — заявил Крампси, призвав к увеличению государственного финансирования благотворительных организаций.

Представитель правительства отметил в интервью Sky News, что там осознают «давление, которое испытывают люди в связи с ростом стоимости жизни», и принимают меры по поддержке британцев.

Ожидается, что в этом году дополнительную поддержку получат 8 миллионов наиболее уязвимых домохозяйств, а все потребители электроэнергии получат не менее £400. А в ближайшие несколько лет службы психического здоровья получат £2,3 миллиардов дополнительного финансирования в год, что, по оценкам правительства, позволит поддержать ещё 2 миллионов человек в Англии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Теплые отношения с Авербухом и тайный отец ребенка: что стало с дочерью Гребенщикова

17.06.22 / Guardian – учёные разгадали тайну происхождения Чёрной смерти

26.02.22 / Венгрия отказалась блокировать антироссийские санкции

19.04.21 / В Чехии раздавят бульдозером 100 тысяч ампул с вакциной Sputnik V

23.05.21 / Renault Captur обновляется новыми вариантами и функциями

05.04.22 / Отец Меган Маркл раскритиковал дочь и принца Гарри: “Они словно дали королеве пощечину”

21.03.21 / Угнанный с Уралвагонзавода танк «Армата» обнаружился на аукционе в Дубае

15.07.21 / Бьюти-рутина артиста балета: премьер Мариинки Владимир Шкляров о любимых средствах и процедурах

12.08.20 / Трагедия: «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

03.02.22 / Рамзан Кадыров приехал в Москву на встречу с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика