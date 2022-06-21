CNN – электросамокаты приносят Риму больше проблем, чем пользы

Когда власти Рима расширяли сеть аренды электросамокатов, они рассчитывали, что это облегчит жизнь гражданам и создаст хорошую альтернативу городскому общественному транспорту во время пандемии. Однако на деле оказалось, что проблем у жителей итальянской столицы лишь прибавилось, пишет CNN. Особенно серьёзную опасность электросамокаты представляют для людей со слабым зрением и инвалидов. При этом любители покататься с ветерком часто нарушают правила, нанося серьёзный ущерб городу и окружающим, отмечается в статье.



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Электросамокаты должны были облегчить жителям передвижение по центру Рима — однако вместо этого они создают там хаос, а для некоторых даже становятся «смертельными ловушками», сообщает CNN. Более 14 тыс. современных «электронных колесниц» не только разрушают архитектуру древнего города, но также всё чаще блокируют тротуары, нервируя водителей и пешеходов, отмечается в статье.

Около трёх лет назад власти Рима решили активно развивать прокат электросамокатов, планируя таким образом создать для жителей удобную альтернативу общественному транспорту, которым многие избегали пользоваться после начала пандемии COVID-19. Однако с тех пор уже не менее четырёх человек погибло в результате аварий, связанных с этим видом транспорта, рассказал член городского совета Эудженио Патане. А в городские отделения неотложной помощи как минимум раз в каждые три дня поступают люди с серьёзными травмами из-за таких инцидентов, говорится в статье.

Мэрия Рима выдала лицензии семи компаниям, ответственным за замену аккумуляторов, ремонт электросамокатов, их доставку в районы с наиболее интенсивным движением, а также за их вылов из протекающей через город реки Тибр. Однако статистика свидетельствует, что лишь около 2% всех самокатов, сдаваемых в аренду, используются ежедневно. При этом и масса неиспользуемых транспортных средств создаёт серьёзные проблемы, особенно для инвалидов и слабовидящих граждан, отмечается в статье.

Как рассказал в интервью CNN Джулиано Фриттелли, глава Итальянского союза слепых и слабовидящих, хаотично разбросанные на тротуарах самокаты представляют собой смертельную ловушку для людей, которые имеют проблемы со зрением и ориентируются в пространстве при помощи специальной трости. Он пояснил, что «дикая парковка» без правил и необычная форма этих транспортных средств приводит к тому, что слепые могут неожиданно об них споткнуться и получить серьёзные травмы.

Кроме того, электрические самокаты практически бесшумны, что также представляет угрозу для тех, кто не может видеть и полагается на свой слух. При этом лихачи на самокатах зачастую проезжают очень близко, что также может напугать собак-поводырей и создать опасность для их слабовидящих хозяев, говорится в статье.

Фриттелли от имени возглавляемого им союза пытается договориться с мэрией Рима, чтобы она ввела правило обязательной парковки электросамокатов только в специально отведённых для этого местах, а также установила правило для сохранения уровня шума не менее 30 децибелов, чтобы это могло служить для слепых предупреждением в случае их приближения. По его словам, от хаотичной парковки страдают не только слабовидящие, но и люди в инвалидных колясках, которым очень сложно передвигаться по улицам, где все тротуары заставлены самокатами, а также родители с детскими колясками и пожилые люди.

В свою очередь, член городского совета Эудженио Патане заявил в интервью CNN, что мэрия осознаёт эти проблемы. По его словам, с 1 января 2023 года власти Рима решили продлить разрешения всего для 9 тыс. электросамокатов вместо нынешних 14 тыс. — и сократить число компаний, которым будет разрешено сдавать их в аренду, с семи до трёх. Мэрия также намерена потребовать размещать часть самокатов в пригородах и других более отдалённых районах, чтобы горожане могли с их помощью быстро добираться от дома до ближайшей станции метро или до нужного места, не используя автомобили.

Проблема заключается в том, что при ненадлежащем использовании электросамокаты становятся опасными не только для людей, но и для древней архитектуры в центре города, подчеркнул Патане в интервью CNN: «Центр нашего города является объектом наследия ЮНЕСКО. Он очень хрупкий, и мы должны о нём позаботиться».

В начале июня два американца были оштрафованы примерно на $800 за то, что они сбросили взятые напрокат самокаты вниз по Испанской лестнице, напоминает CNN. В результате этого хрупкий мрамор был серьёзно повреждён — общая сумма ущерба составила около $26 тыс. Виновников инцидента удалось разыскать благодаря записям уличных камер видеонаблюдения и помощи прохожих, которые видели, как один из туристов сбросил тяжёлый металлический электросамокат и слышали звук его ударов о ступеньки, поясняется в статье.

По словам Патане, проблема осложняется тем, что электросамокаты в основном используют туристы и молодые люди, которые чаще всего просто игнорируют все установленные правила. В первую очередь это касается ограничений, запрещающих езду по тротуарам и проезд более двух человек на одном самокате. Кроме того, город не может обязать прокатные компании предоставлять всем защитные шлемы, поэтому очень мало кто их использует.

При этом полицейские проверки проводятся нечасто, а штрафы для пользователей электросамокатов, нарушающих правила, выписывают ещё реже. Например, трудно обеспечить соблюдение правила запрета езды по тротуарам, когда все самокаты обычно паркуют на тротуарах, поясняется в статье.

И хотя электросамокаты пользуются определённым успехом у туристов, однако местные таксисты говорят, что для них это большая проблема — поскольку приходится ехать очень медленно, чтобы стараться максимально избежать риска столкновений. По словам римского таксиста Эдуардо Контичелло, люди на электросамокатах очень часто резко останавливаются прямо перед его машиной или вообще внезапно падают. «Они очень опасны», — подчеркнул таксист в интервью CNN.

Однако следует признать, что жизнь в Вечном городе никогда не была особенно лёгкой за все 2800 лет его существования, подчёркивается в статье. «Как говорится, Рим не за один день строился. И все его проблемы за один раз тоже не решатся», — заключает CNN.