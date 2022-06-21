Скандалы: Работа не волк

Судебные приставы начали взыскивать долги в автоматическом режиме

С 20 июня 2022 года в России возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников и также взыскание долгов будет проходить в автоматическом режиме, для которого не потребуется участие судебного пристава. Нововведение коснутся решений Федеральной службы судебных приставов по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, а также взыскания исполнительского сбора.

В службе уточнили, что с этого дня все ограничения, наложенные на должника, будут устанавливаться также в автоматическом режиме — запреты, наложение и снятие арестов, отсрочка и рассрочка, обращение и отмена взыскания на средства должника, зарплату или другие доходы.

Напомним, что в марте приставы перестали перечислять платежи коллекторам с иностранным происхождением. С проблемами столкнулись крупные коллекторские агентства, среди которых дочерняя организация немецкой EOS Group ЭОС, ID Collect, входящая в зарегистрированную на Кипре группу IDF Eurasia и множество других. Отмечается, что по версии ФССП, к компаниям-нерезидентам также отнесли дочерние предприятия иностранных банков Росбанк, «Юникредит» и Райффайзенбанк.

Оригинал материала: “Новые Известия”