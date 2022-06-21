 

У берегов Вануату произошло землетрясение

21.06.2022, 1:55, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Тихом океане у побережья Вануату, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр стихии располагался в 85 км к северо-западу от столицы страны города Порт-Вила, в котором проживают свыше 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает ТАСС.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил. Землетрясение силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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