Суд Гондураса приговорил к 22,5 годам заказчика убийства экоактивистки Касерес

Верховный суд Гондураса приговорил к 22,5 годам тюрьмы экс-главу строительной компании Desarrollos Energeticos SA Роберто Кастильо, которого признали виновным в организации убийства местного лидера коренных народов и эколога Берты Касерес.

«Первая палата Суда по вынесению приговоров в национальной юрисдикции единогласно приговорила к 22 годам и шести месяцам тюремного заключения, а также к дополнительным наказаниям в виде полного лишения прав и приостановления действия гражданства Роберто Давида Кастильо Мехиа за организацию убийства защитницы окружающей среды Берты Исабель Касерес Флорес», – передает РИА «Новости» сообщение судебной власти Гондураса в Twitter (запрещен в России).

Отмечается, что Касерес помимо десятилетий общей правозащитной деятельности и политической карьеры занималась защитой территории и прав своего народа ленка, исторически проживающего на территории современных Гондураса и Сальвадора. За год до смерти она стала лауреатом премии Гольдмана – «нобелевки» в области охраны окружающей среды.

Напомним, 3 марта 2016 года Касерес была убита в своем доме – по этому делу в 2018 году семь исполнителей убийства получили тюремные сроки. Следствие установило, что убийцы были наняты руководителями строительной компании Desarrollos Energeticos, которая столкнулась с сопротивлением местных жителей и активистов при строительстве ГЭС на территории коренного народа ленка в Гондурасе.

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