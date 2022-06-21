Костюмы оверсайз или гламурное обилие оборок: как правильно носить розовый – самый модный цвет этого лета

Розовый цвет в коллекциях именитых дизайнеров сезона весна-лето 2022 увеличился на 89 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты по моде и стилю поясняют этот тренд так: в тяжелые времена одежда цвета фуксии позволяет сохранять оптимистичный настрой.

Разбираем, какие вещи розового цвета следует носить, чтобы создавать эффектные образы.

В стиле Бриджертонов

Сериал «Бриджертоны» стал настоящей сенсацией текущего года. Он вдохновил многих дизайнеров на возрождение ретро-деталей. Речь идет о перчатках, корсетах, платьях с боа и т. д. Наблюдается явная отсылка к восемнадцатому и девятнадцатому веках.

Вы тоже можете создать такие гламурные образы с помощью корсетных платьев цвета фуксии. Добавьте к луку длинные перчатки и боа такого же цвета, чтобы получится яркий самобытный образ.

Костюмы оверсайз

Одежда оверсайз, особенно насыщенного розового цвета — еще одна фишка данного сезона. Представьте себе, что соответствующий хэштег в соцсетях набрал свыше 12,6 миллионов просмотров, что уже свидетельствует о неподдельном интересе аудитории.

Рекомендуется обратить внимание не только на блейзеры оверсайз, но также и на спортивные костюмы и костюмы в деловом стиле. Мешковатая одежда розового цвета позволит создать стильный монохромный ансамбль.

Не стоит также забывать об актуальности комбинезонов. Это очень удобная одежда, которая вновь вошла в моду на текущее лето.

Вещи с оборками

Пышные рукава, воланы, оборки, перья — все эти детали как никогда актуальны в этом году. Такой декор может встречаться на любых изделиях: не только платьях, но также юбках, рубашках и т. д. Вышивка и структурированное кружево – дополнительные штрихи, которые помогут вам в создании гламурного образа.

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Что касается цветовой гаммы, то учтите, что в данном случае насыщенный розовый совсем необязателен. Вы можете взять одежду бледно-розового цвета.

Изделия из латекса

В девяностые годы вещи из латекса были очень популярны. Например, американскую поп-диву Бритни Спирс нередко можно было увидеть и на сцене, и в клипах в одежде из латекса.

Если говорить о трендовом цвете изделий из латекса, то, конечно, это розовый. Нужно учитывать, что образ получается несколько провокационным, если вы наденете облегающий комбинезон. Поэтому, если хотите наряд поскромнее, то можете надеть юбку или брюки из розового латекса и сочетать такой низ с более нейтральным верхом. Например, с черной блузой или футболкой.

Аксессуары

Здесь дизайнеры предлагают нас вдохновиться ностальгией по прошлому и вновь вернуться если не в девяностые, то точно в начало нулевых. Вы можете смело дополнять образы розовыми заколками-бабочками, поясными ремнями, очками в розовой оправе и сумочками такого же цвета.

Уместной будет и бижутерия: например, розовые серьги-клипсы. Для образа в повседневном уличном стиле повяжите на голове розовую бандану.

Кстати, не стоит забывать и еще об одном тренде девяностых, а именно о кроп-топе без бретелей. Эту вещь вы можете включить в любой свой образ, чтобы сделать его еще более стильным и современным.