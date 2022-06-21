Художественный подход: можно ли использовать акриловую краску в создании маникюра и как сделать это безопасно и красиво

Акриловый маникюр – новый тренд лета 2022 года. Благодаря нежным оттенкам и возможности получения расплывчатого рисунка он напоминает нежную акварель. Однако есть несколько нюансов, которые надо учитывать при использовании акриловой краски.

Художественный подход

По словам знаменитого нейл-дизайнера Карен Гутьеррес, которая делает маникюр звездам Голливуда и моделям ведущих глянцевых журналов, сейчас в моде рисунок ногтей с эффектом акварели. Суть заключается в создании на ногтевой пластине рисунка омбре путем неполного смешивания нескольких цветов. Как правило, трех.

Сама Гутьеррес предпочитает использовать светлые оттенки пастельных тонов. В частности, нежной охры, летнего голубого неба и розовеющих на закате облаков. Но творческие люди могут подобрать свою цветовую палитру, экспериментируя с красками.

Почему акрил

Акриловая краска занимает ведущие позиции в живописи. Она более удобная в работе, чем масляная. Более яркая и насыщенная, быстрее сохнет, легко наносится на поверхность, не тускнеет со временем и не выгорает на солнце, в отличие от акварели.

Это современный материал, который пришел на смену устаревшим краскам. Он перенял лучшие качества и избавился от критичных недостатков. Но какие его свойства полезны для маникюра?

Прежде всего, акрил поражает богатством выбора производителей и цветовой гаммы. Благодаря широкому распространению он общедоступный и недорогой. Гораздо дешевле профессиональных лаков для ногтей.

Он обладает отличной кроющей способностью, то есть хорошо наносится и крепко держится. При высыхании принимает форму пластически стойкого и упругого покрытия. И главное, в отличие от пигментированного лака, смешивается с водой, что позволяет создавать эффектные цветовые переходы на границе красящих слоев, как при использовании акварели.

Как сделать маникюр с эффектом омбре

По словам Карен Гутьеррес, в создании популярного летнего тренда нет ничего сложного. Единственные инструменты, которые понадобятся для работы, – это базовый цвет, пастельная палитра акрила, кисточка/губка для макияжа и фиксирующее верхнее покрытие для ногтей.

Последовательность действий:

Как и при любом другом маникюре, работа начинается с чистки и подпиливания ногтей. Далее нанесите два слоя базового покрытия и дайте ему высохнуть. Предпочтительно использовать не прозрачный, а беловатый телесный цвет, который обычно используют для французского маникюра. На светлом фоне основные цвета будут выглядеть ярче и контрастнее. На непромокаемую твердую поверхность (пластмасса, фольга, дерево) поместите отдельно друг от друга немного акрила 3 цветов. Например, розового, голубого и желтого. Капните сверху на краску по нескольку капель обычной воды и размешайте по отдельности. Тонкой кисточкой (для каждой краски – своя) или спонжем аккуратно нанесите на ноготь сначала краску одного цвета в виде изолированных “островов”. То есть капните разбавленную водой краску в 2-3 местах. Но следите, чтобы участки не слились вместе. Затем между “островками” уже нанесенной краски капните последовательно второй и третий цвета. Важно, чтобы краски разных цветов соприкасались друг с другом. Так как они разбавлены водой, то жидкость на границе смешается. А в центре останется чистый цвет. В результате получится красивый цветовой переход, напоминающий акварельный рисунок. В зоне соприкосновения розовой и желтой краски образуется оранжевая полоска. Сочетание желтого и голубого дает зеленый цвет. Если немного краски попало на кожу вокруг ногтя, для ее удаления не потребуется ацетон или жидкость для снятия лака. Ее легко можно смыть губкой или кистью, смоченной водой. Когда краска подсохнет, сверху наносят глянцевый фиксирующий прозрачный лак, который сгладит неровности и укрепит рисунок. Или матовый топ.

Подобный метод позволяет не покупать дорогой инструментарий и специальные лаки. Вместо профессиональной кисти и материалов для нейл-арта можно использовать обычную кисть или даже ватные палочки.

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Следите за токсичностью

Некоторые акриловые краски содержат токсичные или канцерогенные ингредиенты. Как правило, они представляют собой различные тяжелые металлы, многие из которых используются в качестве пигментов.

Введение тяжелых металлов в организм опасно для здоровья! Акрил может включать свинец, кобальт, медь, хром, цинк и даже стронций. Но самый опасный микроэлемент – это кадмий, содержащийся в ряде красок красного цвета. Марганец также используется в качестве красителя. При вдыхании паров он может нанести вред нервной системе.

Нанесение любого токсичного вещества сопряжено с риском, ведь ноготь состоит хоть из твердого, но живого эпидермиса. Микрочастицы по порам проникают в организм. Внимательно изучайте состав на этикетке, черпайте информацию на форумах. Уточните у продавца, в конце концов.

В продаже есть широкий ассортимент нетоксичных разновидностей акрила, которые не наносят вреда. Нанесение его на ногти не должно вызывать проблем, если только нет аллергии на один из ингредиентов краски.

Кстати, обычные лаки для ногтей и полироли также могут содержать токсичные ингредиенты. Это касается и брендовой продукции. Например, дибутилфталат, трифенилфосфат, формальдегид или толуол весьма небезопасны.

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Может ли акриловая краска повредить ногти

Повредит ли акрил ногти, зависит от ингредиентов. Как правило, нетоксичная акриловая краска вполне безопасна для ногтевой пластины. Кроме того, она на водной основе, поэтому ее достаточно легко удалить.

Другой вопрос, что в результате использования красящие пигменты могут проникнуть внутрь эпидермиса, тем самым окрасив ноготь на некоторое время.

Лучшей защитой от окрашивания является базовое покрытие. Оно не только выравнивает и подготавливает ноготь к цвету, но также действует как щит, предотвращая соприкосновение пигмента с поверхностью ногтя. Это снижает вероятность окрашивания, гарантируя, что после снятия краски эпидермис сохранит натуральный вид.

Подойдет ли акрил для искусственных ногтей

Да, акриловую краску можно использовать на различных типах накладных ногтей. Она хорошо удерживается на многих материалах, включая пластик и полимеры.

Однако перед нанесением краски на гелевые и акриловые ногти их необходимо предварительно покрыть базовым слоем, используемым для традиционного лака для ногтей. Это создает гладкую поверхность для работы, а также герметизирует акриловый материал, защищая его.