Скандалы: Секретные материалы

Минфин засекретил структуру расходов бюджета

В день открытия Экономического форума в Петербурге Минфин засекретил статистику о состоянии экономики страны. Ведомство изъяло из ежемесячного отчета данные об исполнении расходов федерального бюджета и источниках финансирования его дефицита. Месяц назад из этой статистики узнали о росте расходов на оборону в 2,5 раза. Структура расходов и доходов федерального бюджета не раскрывается с мая. Об этом стало известно из опубликованной на днях оценки исполнения бюджета за январь-май 2022 года. Отчет оказался неожиданно коротким.

Впервые из него исчезла вся разбивка расходов по статьям и отдельным направлениям, не раскрываются источники финансирования дефицита бюджета, в том числе чистая сумма предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов другим государствам и сальдо размещения/погашения гособлигаций.

Месяц назад из этой статистики СМИ узнали о росте расходов на оборону в 2,5 раза по сравнению с апрелем 2021 года, а также что больше четверти (26.4%) бюджетных трат в январе-апреле 2022 года приходилось на военные расходы, нацбезопасность и правоохранительную деятельность, отмечает экономический обозреватель Борис Грозовский.

Из той же статистики стало известно, что нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 80% по сравнению со среднемесячным значением I квартала. Доля нефтегазовых доходов в бюджете-2020 составляла 28%, в 2021 – 36%, в январе-марте 2022 – 41.5%, а в апреле 2022 – уже 63%. Это с лихвой компенсировало падение ненефтегазовых доходов на 24%.

В общем, апрельские цифры были интересными, видимо, потому статистика и закончилась.

Само министерство уведомило, что прекращает публиковать ежемесячные данные о бюджетных расходах по статьям, обнародовать будут только сводные цифры. Пресс-служба ведомства заявила, что ограничить распространение бюджетной отчетности пришлось из-за западных санкций.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в пресс-службе.

Но как быть субъектам экономической деятельности, когда засекречена статистика о состоянии экономики? На что опираться банкам, крупному бизнесу, чиновникам, планируя и осуществляя свою деятельность?

Дмитрий Потапенко, экономист:

— У нас по факту падают продажи углеводородов, но некоторое время прирастало в денежном выражении. Бюджет январь-май вроде как профицитный, но продолжают расти расходы на то, что называют специальной военной операцией. По статьям расходов можно вычислить, сколько из-за этого мы теряем по другим статьям расходов — не исключаю, что из-за этого и закрывают статистику по расходам. Я также не исключаю, что Росстат будет признан иноагентом, если вдруг будет показывать теперь это в публичном пространстве. Однако вычислить эти расходы и потери легко можно и по косвенным данным.

— НИ: Как нормально функционировать субъектам экономики, не имея открытых данных?

— Зачем вам вообще что-то планировать? Вам нужно «Вкусно и точка» и «Табуретка и запятая»! Меня сегодня спросили про ИКЕЮ, я предложил переоткрыть эту сеть под названием «Табуретка и запятая».

Я сейчас нахожусь на Петербургском экономическом форуме и у чиновников вижу сплошные защитные реакции — они к месту и не к месту лепят, что Америка во всём виновата, а Евросоюз пожалеет о своих отказах, но в действительности я вижу, что они находятся в полной прострации и растерянности.

Безусловно, чтобы планировать любую финансовую и промышленную политику нужны точные данные о структуре доходов и расходов бюджета. Последствием сокрытия данных будет сворачивание предприятиями инвестиций в российскую экономику. Инвесторам нужно четкое понимание динамики. Не зная экономической динамики, демографии, не зная реально располагаемых доходов, не понимая траты бюджета, все будут сворачиваться. Ведь что такое траты бюджета? По сути дела, это приход денег бизнесу и физическим лицам.

Степан Демура, финансовый и биржевой аналитик:

— Самое интересное, что секретов для тех, от кого это засекречивают, то есть от недружественных стран, как они говорят, всё равно нет. Для нас же возникают сложности – у нас и раньше были закрытые статьи бюджета, теперь, видимо, весь бюджет будет закрыт. Последствие: можно его расходовать, как бог на душу положит.

Как быть бизнесу, инвесторам? Дополнительные трудности, конечно, возникают. Вы хотите и планируете инвестировать, но не можете отследить, куда инвестирует государство, в каких отраслях дает преференции. Но это такие общие рассуждения — те бизнесмены и аналитики, кому это нужно знать, будут это знать. Оставшиеся 10%-15% малого и среднего бизнеса в расчёт уже давно никто не берёт, это всё возможно из-за высокой степени присутствия государства в экономике.

Поэтому, наверное, бюджетная статистика и закрывается, чтобы все деньги шли в правильные руки. По-другому я объяснить этот шаг не могу, потому что с точки зрения экономической безопасности это совершенно бессмысленная мера.

«Депутатские будни», телеграм-канал:

— Теперь любой просчёт или воровство можно секретить под предлогом защиты от влияния «недружественных стран». Маловероятно, что недружественные государства берут информацию из публикаций Минфина, а не из своих разведданных. В связи с этим, становится очевидно, что данные засекретили прежде всего от граждан Российской Федерации.

Отчётность кончилась совсем. Раздолье для казнокрадства. Если не знаешь сколько доходов, а сколько расходов, то и сколько потеряно или украдено тоже не узнаешь. Скоро бюджеты все внезапно вообще объявят пережитками прошлого. Да и незачем населению знать, как тратятся их деньги, не положено.

Дмитрий Нова, аналитик, инвестор:

— Растущая доля бюджета от нефтегазовых доходов указывает не на фактический рост, а на спад других источников пополнения бюджета. Страна все больше и больше зависит от нефтегазового сектора, и такие радикальные изменения соотношений рисуют крайне тревожную картину. А если вспомнить про неадекватно дорогой рубль, за счет дороговизны которого бюджет недополучает как минимум 30% от экспорта, дела обстоят намного хуже, чем кажется. И засекречивание данных в таких условиях указывают на желание не допустить панику.

Но макроэкономические данные являются общественно важной информацией и никакое их засекречивание недопустимо. Более того, такие данные необходимо публиковать чаще, для оперативного анализа, быстрой и своевременной корректировки! В экономике России огромная масса проблем, и эти проблемы невозможно решать, не имея максимально полной информации. Это деградация отношений между государственными структурами и населением, которое лишают информации, и основанной на ней коллективных и экспертных оценок. Экспертам и аналитикам предлагают гадать на хрустальных шарах, без возможности проверить данные.

Подобные секретности уже имели место быть, и история их помнит – как правило, такое происходило, когда бюджет той или иной страны переходил за критическую черту, а далее наступал экономический коллапс и социальный кризис. Состояние экономики – не какой-нибудь новейший истребитель, чтоб его от всех скрывать, а держание граждан в неведении о состоянии экономики страны, где они живут, сродни государственной измене.

Александр Быстров, эксперт по инвестициям:

— Как же теперь добыть данные по доходам и расходам? Государственным организациям Правительство предоставляет всю необходимую информацию и указания, как необходимо действовать в той или иной ситуации, по специальному запросу.

Коммерческим организациям, инвесторам, физлицам, анализируя уровень исполнения бюджета, целесообразно использовать последние актуальные данные и пролонгировать их процентные изменения на следующий период времени до тех пор, пока не появится определённость.

Ограничение доступа к статистике расходов и доходов федерального бюджета ведет к увеличению рисков для глобальных инвесторов, а для России – росту заимствования денег. Практически любая страна кредитует свою экономику за счёт выпуска евробондов или прямых займов. У некоторых стран доля таких кредитов может превышать ВВП в 2,5 раза, как в Японии, у других в 1,3 раза, как в США, или всего лишь на 17%, как в России. И тем не менее, эти заёмные средства кредитуются под определённый процент. Данная ставка зависит от уровня риска дефолта страны. Существуют международные рейтинговые агентства, которые оценивают уровень дефолта как стран, так и компаний. Международные инвесторы обращают на них внимание. Чем выше риск дефолта, тем выше ставка по кредиту: чем меньше, тем лучше. Но сегодня экономические связи заморожены, и даже те международные инвесторы, которые хотели бы вкладываться в Россию, сделать этого пока не могут. С этой точки зрения сокрытие статистики на глобальные процессы уже не влияет…

Юлия Сунцова, Наталья Сейбиль

Оригинал материала: “Новые Известия”