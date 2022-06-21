Минобороны: ВСУ разместили артиллерию и РСЗО в школах и детсадах Лисичанска

Украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска Луганской народной республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Приволье в детском саду «Калинушка» (ул. Крупской) националисты разместили снайперские позиции, тяжелую технику и РСЗО, в помещениях дошкольного учреждения насильно удерживают жителей близлежащих домов», – передает ТАСС его слова.

Мизинцев рассказал, что в Лисичанске в школах №9 (ул. Докучаева), №14 (ул. Гарибальди), №28 (ул. Московская), и в детском саду №6 (квартал 40 лет Победы) военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, а в многоквартирных домах (ул. Победы) ­– огневые позиции и снайперские точки. На прилегающих к зданиям территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО, а эвакуация местных жителей намеренно не проводилась.

По информации посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.

Ранее сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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