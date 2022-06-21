 

Жители Херсонской области перестали получать украинские пособия и пенсии

21.06.2022, 0:32, Новости дня
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Жители Херсонской области перестали получать пособия и пенсии, которые ранее им выплачивал Киев, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов на телеканале «Соловьев Live».

«[Украинские] пособия люди уже перестали получать, пенсии перестали получать. Пенсионеры вообще никогда не интересовали украинские власти», – передает ТАСС его слова.

Напомним, что во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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