Nafta: В Словакии могут начать разработку новых собственных месторождений газа

В Словакии могут начать разработку недавно открытых месторождений газа, они находятся в Трнавском крае на западе страны и содержат до 2 млрд кубометров газа, сообщила пресс-секретарь газопоисковой и добывающей компании Nafta Мартина Штецова.

«Проведенные исследования говорят о том, что месторождение близ села Малженице в Трнавском крае может содержать до 2 млрд кубометров природного газа. Более точные показатели появятся с началом бурильных работ. Непосредственно добычу газа наша фирма способна начать через 2-3 года», – передает РИА «Новости» ее слова.

Согласно данным компании Nafta, найденные в республике месторождения газа способны обеспечить около 10% потребления этого вида топлива в стране, ныне этот показатель составляет 1%. Около 85% необходимых республике объемов газа поставляется в настоящее время из России.

При этом отмечается, что планы Nafta по разработке новых месторождений газа уже сейчас наталкиваются на сопротивление экологических активистов, а также жителей Трнавского края, которые не хотят жить по соседству с бурильными вышками. В органы местной и центральной власти уже поступили от них первые протестные петиции.

Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России. До этого Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

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