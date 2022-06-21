Рукав «три четверти» и еще 5 модных ошибок, которые совершают 90 % высоких девушек

Высокие девушки могут с уверенностью считать, что им повезло. Природа наградила их грациозным силуэтом, дизайнерские наряды будто специально созданы для них. Но стоит сделать ошибку, формируя свой образ, и все преимущества высокого роста сойдут на нет. Вот что не стоит носить рослым девушкам — берите на заметку и не повторяйте эти промахи.

Откровенное мини

Понятно, что длинные ноги не хочется прятать под макси или ходить все время в брюках. Но если ваш рост выше 180, а ноги стройные и длинные, откровенное мини будет на вас смотреться вульгарно. Выбирайте длину выше колена на одну-две ладони. Лучше всего вам пойдет элегантная длина миди, но опасайтесь однотонности.

Рукав «три четверти»

На высокой девушке такие рукава будут выглядеть нелепо, словно она надела одежду на три размера меньше. Выбирайте или полное отсутствие рукава, или длину до самого запястья. Не закатывайте рукава, если она длиннее, чем нужно. Это лишь придаст фигуре непропорциональности. Пусть в одежде будут свободные манжеты – на стройных руках они будут смотреться наиболее эффектно.

Короткие топы

Не составляйте образ на основе коротких топов. С высоким ростом такой элемент одежды выглядит негармонично, словно это вещь из гардероба младшей сестры. Если вы выше 170 см, образ с открытым животом не для вас.

Комбинируйте, например, укороченную майку с брюками или юбкой с завышенной талией. Можете выбрать для себя длинные топики на молнии или пуговицах. Так вы будете выглядеть стильно без лишней демонстрации живота.

Слишком мелкие или слишком крупные принты

Крошечные цветочки или горошек на высокой девушке попросту «потеряются». Но слишком крупный рисунок также не подходит: он демонстрирует все недостатки фигуры. Если все же хочется «поиграть» с принтами, можете выбрать для себя свободную одежду, украшенную объемными аппликациями.

Не бойтесь допускать больше контрастов в образе. Вам очень пойдут горизонтальные элементы, которые зрительно гармонизируют силуэт. Вы будете выглядеть более элегантно, а рост зрительно немного уменьшится. Старайтесь использовать более размытые контуры, чтобы подчеркнуть все свои достоинства.

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Удлиненные штаны

Для того чтобы подчеркнуть стройные и длинные ноги, брюки подойдут идеально. Но для высоких девушек клеш или палаццо — неверный выбор. Особенно если штаны будут настолько длинными, что закроют обувь. Тогда ноги «вытянутся» еще больше и будет казаться, что вы идете на ходулях.

Лучше выберите для себя укороченные брюки, формирующие гармоничную фигуру. Прямая модель брюк без клеша и суженного низа должна стать обязательным элементом гардероба высокой модницы. Капри и кюлоты также «воруют» рост в хорошем смысле.

Оверсайз сверху донизу

Удобные вещи на пару размеров больше хорошо смотрятся на низеньких девушках, а высокие дамы в них будут напоминать огородное пугало. Конечно, иногда в образе допустим умеренный оверсайз, ведь этот тренд еще долго будет в моде, но главное – не переусердствовать.

Если выстроить грамотную комбинацию, то образ может выглядеть даже вполне гармонично. Например, надевайте свободные футболки или толстовки с чем-то более обтягивающим, например с джоггерами. При таком сочетании вы подчеркнете все плюсы своего высокого роста и будете всегда стильными.