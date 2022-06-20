Скандалы: Гудбай, Акунин!

«Молодая гвардия» изымает из продажи книги «иностранных агентов»

Пару дней назад «Новые Известия» уже написали о славном почине челябинских библиотек, которые убирают из свободного доступа произведения, написанные писателями и поэтами, несогласными с политикой российского государства. Теперь к библиотекам присоединились книжные магазины. Об этом сообщается на сайте известного московского издательства «Захаров», еще в 1990-е годы открывшего публике имя никому тогда неизвестного Бориса Акунина (признан иностранным агентом в РФ), и уже больше 30 лет выпускающее книги и Б. Акунина, и Виктора Шендеровича (признан иностранным агентом в РФ), Владимира Буковского, Валерии Новодворской и многих других.

«Информируем наших читателей и партнеров, что магазин «Молодая Гвардия» решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б. Акунина и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение.

Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!!!

Так что в «Молодой Гвардии» на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: «В морг», значит, в морг».»

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”