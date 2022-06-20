 

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела поселка в Брянской области

20.06.2022, 23:45, Новости дня
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Следственный комитет РФ будет расследовать обстрел поселка Суземка в Брянской области, дал соответствующее поручение глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками поселка Суземка Брянской области», – передает ТАСС сообщение пресс-службы СК.

Отмечается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

Ранее в понедельник Богомаз сообщал об обстреле поселка Суземка Брянской области. По его данным, в результате обстрела пострадал человек. До этого глава региона отмечал, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела села Займище в Брянской области возросло до шести.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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