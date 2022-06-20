Мнение: Серийный потерпевший
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Подполковник ФСБ Кирилл Черкалин стал знаменитым весной 2019 года. Когда чекиста арестовали, а в связанных с ним квартирах были обнаружены 911 килограммов денег – 12 миллиардов в рублевом эквиваленте.
22 апреля 2021 года Московский гарнизонный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии. Но не за найденные у него миллиарды. В приговоре, вынесенном особым порядком, без исследования доказательств, ни слова о происхождении этих денег.
Черкалина этапировали в ИК-9 г. Дзержинска Нижегородской области.
Сейчас Черклин числиться свидетелем в уголовном деле в отношении отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова, бывшего заместителя начальника управления «К», уволенного со службы еще 16 июля 2013 года.
Фролова арестовали в конце апреля 2019 года практивечски одновременно с Черкалинмы, но по другому уголовному делу. Через полтора месяца после ареста, уголовные дела Черкалина и Фролова обьединили. И Фролова обвинили в мошенничестве, совершенном еще в 2011 году. Потом в уголовном деле Фролова появился еще один эпизод – получение взятки. И тоже давно, еще в годы службы Фролова в ФСБ.
Дмитрий Фролов конечно же не ангел. Возможно, что у него накопилось много грехов, и его может, действительно есть за что отправить в тюремную камеру. Но обвинения в мошенничестве, как и в получении взятки выглядят шитыми белыми нитками.
Подробности – в видеоверсии:
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«Атаки из Лондона»
«Выстрелы в ОКО»
«Побег из ФСБ»
«Тайны миллиардов»
«Обыкновенный садизм»
Или на Rutube.
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Источник: Ирек Муртазин
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