 

Мнение: Серийный потерпевший

20.06.2022, 23:35, Разное
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Подполковник ФСБ Кирилл Черкалин стал знаменитым весной 2019 года. Когда чекиста арестовали, а в связанных с ним квартирах были обнаружены 911 килограммов денег – 12 миллиардов в рублевом эквиваленте.

22 апреля 2021 года Московский гарнизонный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии. Но не за найденные у него миллиарды. В приговоре, вынесенном особым порядком, без исследования доказательств, ни слова о происхождении этих денег.

Черкалина этапировали в ИК-9 г. Дзержинска Нижегородской области.

Сейчас Черклин числиться свидетелем в уголовном деле в отношении отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова, бывшего заместителя начальника управления «К», уволенного со службы еще 16 июля 2013 года.

Фролова арестовали в конце апреля 2019 года практивечски одновременно с Черкалинмы, но по другому уголовному делу. Через полтора месяца после ареста,  уголовные дела Черкалина и Фролова обьединили. И Фролова обвинили в мошенничестве, совершенном еще в 2011 году. Потом в уголовном деле Фролова появился еще один эпизод – получение взятки. И тоже давно, еще в годы службы Фролова в ФСБ.

Дмитрий Фролов конечно же не ангел. Возможно, что у него накопилось много грехов, и его может, действительно есть за что отправить в тюремную камеру. Но обвинения в мошенничестве, как и в получении взятки выглядят шитыми белыми нитками.

Подробности – в видеоверсии:

Предыдущие выпуски ВИДЕОгазеты:

«Атаки из Лондона»

«Выстрелы в ОКО»

«Побег из ФСБ»

«Тайны миллиардов»

«Обыкновенный садизм»

Или на Rutube.

Источник: Ирек Муртазин



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