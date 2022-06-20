Резинки для волос и сумки-корзины. Какие аксессуары активно используют француженки (и весь мир берет с них пример)

Согласитесь, французский стиль окружен множеством мифов, которые так или иначе каждый сезон превращаются в настоящий микротренд. Французские женщины умеют добавить в свой образ деталь, которая оживит и придаст шика даже самому неприметному наряду. Вот какие аксессуары пользуются у галльских женщин особенной любовью и не выходят из моды.

Резинка для волос

Удивительно, но факт. Ваш наряд, даже самый простой, станет более гламурным и светским, если вы добавите к нему резинку тон в тон.

Коричневый ремень

Правильно подобранный ремень делает образ более дорогим. Зимой француженки носят черный, а летом переходят на коричневый ремень, дополняя его соломенной плетеной сумочкой.

Эспадрильи

Обувь, которая никогда не покинет женский гардероб, потому что делает любое, даже небрежно надетое платье, стильным, идеально сидящим по фигуре, легким, летним.

Ожерелье из бисера

Летом хочется легкости не только в одежде, но и украшениях. Прямо сейчас каждая вторая француженка выбирает из своей обширной коллекции пару-тройку бисерных ниток, которые будет наслаивать друг на друга. Почему бы и вам не поступить так же.

Ретро-очки

Вот, что придает образу ностальгию и легкий флер грусти по былым временам, – солнцезащитные очки квадратной формы.

Платок

Яркие и сдержанные, широкие и узкие, платки обязательно присутствуют во французском гардеробе. Они не только спасут от солнца, но и скроют некоторые недостатки прически, если вы, скажем, не успели помыть голову.

Сумка-корзинка

С чем ассоциируется у вас в первую очередь летний наряд во французском стиле? Скорее всего, с плетеной корзинкой. И не зря, ведь во Франции такая сумочка пользуется особой популярностью за вместимость и стиль одновременно.