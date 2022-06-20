Скандалы: Загадочная смерть на Рублёвке

Что произошло с бывшим топ-менеджером «Росвооружения» Алексеем Огарёвым

Тело Огарёва обнаружили родственники в его особняке на территории элитного коттеджного посёлка «Балатон» на Рублёвке. Он долгое время не выходил на связь, поэтому они забили тревогу. В Следственном комитете пока считают смерть Огарёва некриминальной, однако доследственная проверка продолжается. — Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Точные причины будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы,— прокомментировала представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

Посёлок «Балатон» располагается в Горках-2 в густом лесу среди вековых сосен. С высоты птичьего полёта это место выглядит как одно сплошное зелёное море. Чужим сюда не пройти: всё огорожено забором, на въезде — КПП. Согласно кадастровой карте, у Огарёва был участок свыше 30 соток, примерная стоимость — 100 миллионов рублей. Всё имение с домом может стоить около 400 миллионов.

Друг «семьи»

На момент смерти Алексею Огарёву было 64 года. Он коренной москвич. В 1981-м окончил Московский авиационный институт, где учился за одной партой с Леонидом Дьяченко — будущем зятем Бориса Ельцина. Впоследствии Огарёв близко подружился с семьёй первого президента России и стал вхож в его дом.

После окончания института Алексей Огарёв работал на предприятиях оборонной промышленности. В 1989–1997 годах он трудился в МИД. Известно, что принимал участие в венских переговорах с США по разоружению. Напомним, что принятая по их итогу резолюция была раскритикована в России, так как давала Штатам наибольшую выгоду. В конце 90-х Огарёва назначили замруководителя президентской администрации и одновременно зампредседателя Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Накануне нулевых он стал заместителем секретаря Совбеза. «Росвооружение» Огарёв возглавлял недолго — с августа 1999-го по ноябрь 2000-го.

В 2000-м «Росвооружение» Огарёва соперничало с государственным посредником при экспорте вооружений — «Промэкспортом». Демпинг, перехват контрактов, козни в коридорах власти, как писали тогда СМИ. В итоге Алексей Огарёв был уволен с должности, конкурирующие организации слили в единый холдинг «Рособоронэкспорт». В ряде источников указывают, что Огарёв был первым замом гендиректора в новом предприятии, — это неверно.

— После слияния «Промэкспорта» и «Росвооружения» он ни дня не трудился в «Рособоронэкспорте» и отношения с этой компанией не поддерживал, — сообщил Лайфу источник из сферы ОПК.

После отставки Алексей Огарёв какое-то время был постпредом России при ОБСЕ. Затем — топ-менеджером в структурах зарегистрированной на Кипре нефтяной компании Urals Energy. Одним из её руководителей являлся его однокашник — зять Ельцина Леонид Дьяченко. В разное время Огарёв был там вице-президентом и главой департамента по связям с госведомствами. Часто ему приходилось ездить в длительные командировки. Так, он много времени проводил в Коми, где трудился в ЗАО «Коми Нефтяная компания — Юралс» и АО «Коминефтегеофизика».

Опасный ТЭК

Это не первая загадочная смерть российских топ-менеджеров из сферы ТЭК за последнее время. В январе погиб 60-летний Леонид Шульман — глава транспортной службы ООО «Газпром инвест». Тело управленца нашли в ванной комнате его дома, который находится в посёлке Ленинский Выборгского района Ленобласти. Это место считается вотчиной топ-менеджмента «Газпрома». Рядом с Шульманом была записка, в которой он жаловался на якобы нестерпимую боль в ноге после перенесённого тяжёлого перелома. За месяц до самоубийства служба безопасности «Газпром инвеста» проводила проверку транспортного блока компании. Поводом для неё стала информация о завышении стоимости ремонта автопарка.

А в феврале в том же Ленинском сожительница заместителя гендиректора Единого расчётного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова обнаружила его тело в гаражной пристройке к дому. Всё было похоже на то, что мужчина свёл счёты с жизнью.

18 апреля бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев сначала застрелил находившихся в квартире 37-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь. Затем Аваев покончил с собой. Мотивом убийства якобы послужила ревность. В тот же день в Испании нашли убитой семью бывшего главного бухгалтера «Новатэка» Сергея Протосени. Жену и дочь зарубили топором, а в саду обнаружили главу семьи, который, по предварительным данным, свёл счёты с жизнью. Всё внешне выглядит так, что сначала он расправился с женой и дочерью, а затем убил себя.

В начале мая от острой сердечной недостаточности скончался миллиардер Александр Субботин из «ЛУКойла». Он поехал в Мытищи на приём к местному шаману Магуа, чтобы избавиться от похмелья.

Семья и другие активы

Татьяна Огарёва — 49-летняя вдова топ-менеджера — официально нигде не трудоустроена, бизнесом не владеет. Сама она утверждает, что является опытным аромадиагностом, работающим по уникальной методике. Но основное её занятие — воспитание их 17-летнего сына. Парень, судя по соцсетям, ранее учился в Штутгарте (Германия), а сейчас получает высшее образование в МГУ. Дочка покойного от предыдущего брака — 41-летняя Екатерина — зарегистрировала на своё имя ИП в сфере зрелищно-развлекательной деятельности. Она занимается организацией шоу-программ и праздников.

У семьи Алексея Огарёва есть не только коттедж на Рублёвке. У неё в собственности ещё три московские квартиры: скромная двушка в брежневке в Орехово-Борисове, трёшка в панельном доме в Ховрине и апартаменты в сталинке на Большой Филёвской улице.

Покойный ездил на внедорожнике Lexus GХ460, у его вдовы есть кроссовер этой же марки — NХ200Т, дочь предпочитает седан Volvo S60.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”